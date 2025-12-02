Dólar
El bajón anímico de Ronald Araujo: el uruguayo pidió a Barcelona no jugar para recuperarse y afrontar la alta competición

Ronald Araujo dice encontrarse físicamente al cien por cien, pero no psicológicamente preparado para afrontar la dura exigencia de Barcelona hasta fin de año

2 de diciembre 2025 - 7:20hs
araujo.jpg

El defensa uruguayo del Barcelona Ronald Araujo le ha pedido al club un tiempo para recuperarse anímicamente, pues considera que su situación no es la óptima para afrontar ahora mismo la alta competición, según han confirmado a EFE fuentes conocedoras de la situación del jugador.

Araujo, uno de los capitanes del primer equipo, fue expulsado en Stamford Bridge, donde el Barça naufragó ante el Chelsea (3-0) en la Liga de Campeones, y no se entrena con sus compañeros desde el pasado viernes.

Ronald Araujo
URUGUAYOS

Ronald Araujo fue baja en la práctica de Barcelona de este viernes tras su expulsión ante Chelsea por Liga de Campeones

Ronald Araujo ante Newcastle en su debut en la Champions League 2025/26
URUGUAYOS

Misterio con Ronald Araujo en Barcelona: por "una situación privada" no jugará ante Atlético, según dijo su DT Hansi Flick, quien pidió "respeto" por el uruguayo

"Ronald Araujo no está preparado, es una situación privada y no quiero decir más. Os pediría que lo respetéis", ha revelado este lunes el preparador alemán desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Con todo, el central 'charrúa' se ha presentado este lunes por la mañana en las instalaciones de Sant Joan Despí, pero no ha saltado al campo de entrenamiento Tito Vilanova junto al resto de sus compañeros.

Paralelamente, sus agentes, Edoardo Mazzolari y Edoardo Crnjar, han acudido este mismo lunes a la Ciudad Deportiva para reunirse con el directivo deportivo, Anderson Luis de Souza 'Deco', según han captado las cámaras del diario 'Sport'.

Slovenian referee Slavko Vincic reaches for a red card to show to Barcelona's Uruguayan defender #04 Ronald Araujo (C) during the UEFA Champions League league-phase football match between Chelsea and Barcelona at Stamford Bridge in London on November 25,
El momento de la expulsión de Ronald Araujo con Barcelona ante Chelsea

El momento de la expulsión de Ronald Araujo con Barcelona ante Chelsea

Y es que Araujo dice encontrarse físicamente al cien por cien, pero no psicológicamente preparado para afrontar la exigencia de un calendario que no va a dar tregua de aquí a final de año.

El uruguayo no tiene fecha de regreso, pero el Barça piensa arroparlo hasta su vuelta, como ya hizo el presidente de la entidad azulgrana, Joan Laporta, en un acto celebrado en Andorra el pasado viernes.

"Quiero animar y defender a Araujo. Se le ha criticado mucho y no lo encuentro justo. Lo da todo en el campo, es nuestro capitán y ahora debe superar este momento, porque es una persona muy emocional y con sentimientos. Lo ha pasado mal y quiero decirle que estamos con él, que debe pasar página, porque aquí ganamos todos y perdemos todos, y no hay un solo responsable de las derrotas ni de las victorias", declaró entonces.

EFE

Christian Ebere, con el pelo rubio, junto a su madre y sus tres hermanos en Nigeria
HISTORIAS

Christian Ebere: la historia del nigeriano campeón sub 17 que le pidió la camiseta a Suárez y fue figura de Nacional en las finales

Matías Arezo junto a su esposa y su pequeño hijo
PEÑAROL

El mensaje de la esposa de Matías Arezo que cuestionó la decisión de Diego Aguirre de sacarlo del equipo en el clásico Nacional vs Peñarol en el Gran Parque Central

Maximiliano Silvera de Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
PEÑAROL

El particular mensaje de la pareja de Maximiliano Silvera de Peñarol: "Pobres los que miran el fútbol de espaldas"

Ignacio Ruglio 
PEÑAROL

Nuevo estado de WhatsApp de Ignacio Ruglio: dice que Nacional domina a Peñarol en el siglo XXI "gracias" a los árbitros y a la AUF

