El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

Misterio con Ronald Araujo en Barcelona: por "una situación privada" no jugará ante Atlético, según dijo su DT Hansi Flick, quien pidió "respeto" por el uruguayo

“Es una situación privada y no quiero decir más”, dijo el DT de Barcelona al hablar del uruguayo

1 de diciembre 2025 - 10:59hs
Ronald Araujo ante Newcastle en su debut en la Champions League 2025/26

Foto: EFE

Foto: EFE

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha explicado que el central uruguayo Ronald Araujo no está a su disposición por "una situación privada" y se perderá el partido de LaLiga EA Sports que el equipo azulgrana disputará este martes frente al Atlético de Madrid.

"Ronald Araujo no está preparado, es una situación privada y no quiero decir más. Les pediría que lo respeten", ha revelado este lunes el técnico alemán desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Barcelona's Uruguayan defender #04 Ronald Federico Araujo da Silva warms up before the Spanish league football match between Real Oviedo and FC Barcelona at the Carlos Tartiere stadium in Oviedo on September 25, 2025. Miguel RIOPA / AFP
Ronald Araujo

Ronald Araujo

El central 'charrúa', uno de los capitanes del primer equipo azulgrana, no se entrena con sus compañeros desde el pasado viernes. Según explicó en su momento la entidad, causó baja por un virus intestinal.

Con todo, Araujo se ha presentado este lunes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, pero no ha saltado al campo de entrenamiento Tito Vilanova junto a sus compañeros.

La entrada de Araujo a Cucurella
URUGUAYOS

"Quizás no debería haber ido abajo": DT de Barcelona fue crítico con Ronald Araujo tras su nueva expulsión por Liga de Campeones en la derrota 3-0 ante Chelsea

Ronald Araujo
URUGUAYOS

Ronald Araujo fue baja en la práctica de Barcelona de este viernes tras su expulsión ante Chelsea por Liga de Campeones

Paralelamente, sus agentes, Edoardo Mazzolari y Edoardo Crnjar, han acudido este mismo mediodía al recinto ubicado en Sant Joan Despí para reunirse con el directivo deportivo, Anderson Luis de Souza 'Deco', según han captado las cámaras del diario 'Sport'.

El último partido que disputó Araujo con el Barça fue hace seis días en la derrota de su equipo ante el Chelsea en Stamford Bridge, donde al filo del descanso fue expulsado por una doble amonestación.

EFE

Temas:

Ronald Araujo Barcelona Hansi Flick Atlético de Madrid

