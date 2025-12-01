Villalba prepara las valijas, Otero no sigue y referentes analizan su retiro: ¿qué pasará con el plantel campeón de Nacional de cara a la temporada 2026?

Equipo titular de Nacional que comenzó jugando la segunda final de la Liga AUF Uruguaya 2025

Nacional coronó la temporada 2025 con el título de la Liga AUF Uruguaya, volviendo a levantar la copa tras tres años, y, si bien son horas y días de festejos , en el plantel campeón puede haber movimientos, con el período de pases y con jugadores que evalúan su continuidad en el fútbol.

La política de contrataciones de la actual directiva marca que los futbolistas tengan contratos por largo plazo, tres años es lo ideal, para evitar salidas libres. De todas formas, el club está dispuesto a transferir jugadores en caso de ofertas que satisfagan a todas las partes.

20251130 Sebastián Coates, Mauricio Pereyra, Diego Polenta y Luis Mejía Nacional vs Peñarol segunda final de la Liga AUF Uruguaya en el Gran Parque Central Nacional campeón 2. Foto: Gastón Britos/Focouy

Luis Mejía: el golero tricolor, que ya tiene 34 años y sumó su cuarto Uruguayo, tiene contrato hasta fines de 2026 y todo indica que seguirá en el club la próxima temporada. Será un año especial para él porque con su selección, Panamá, logró la clasificación al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, por lo que tendrá actividad con su combinado.

Ignacio Suárez: Nacional apuesta por este golero juvenil que ya ha sustituido a Mejía y que en 2026 volverá a tener partidos cuando “Manotas” esté convocado.

Defensas:

Emiliano Ancheta: el lateral que llegó este año desde Danubio se consolidó en el equipo en el segundo semestre y todo indica que, salvó que llegue una oferta por él, estará en el plantel.

Sebastián Coates: no está asegurada la continuidad del capitán tricolor, quien maneja la posibilidad de cerrar su carrera como futbolista con el título de campeón. Tiene 35 años y arrastra molestias en una rodilla. “Después veremos”, dijo en zona mixta al hablar de su continuidad, señalando que iba a enfocarse en los festejos. En el club quieren que siga.

Sebastián Coates Sebastián Coates y el festejo familiar tras ganar la Liga AUF Uruguaya Nacional

Julián Millán: el zaguero colombiano fue una de las figuras de la temporada y todo indica que será transferido. El vicepresidente Flavio Perchman fue clave para su llegada, tuvo ofertas desde Argentina a mitad de año, pero se lo retuvo para el cierre de la temporada. Ahora, con un rendimiento mayor, esperan ofertas por él. Su cotización es de US$ 5 millones.

Diego Romero: su caso es similar al de Ancheta. Llegó en esta temporada al club, se consolidó y seguirá en la próxima en caso de no tener propuestas de traspaso.

20251130 Leonardo Fernández de Peñarol ante Diego Romero de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya Leonardo Fernández de Peñarol ante Diego Romero de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Nicolás Rodríguez: “el Ojito” fue muy considerado por Jadson Viera, por lo que estará en el equipo en 2026.

Hayen Palacios: el lateral derecho colombiano está a préstamo hasta mediados de 2026, por lo que se espera que siga en el club.

Paolo Calione: uno de los juveniles con mayor proyección del plantel. Todo indica que permanecerá en el club en la próxima temporada, en la que buscará sumar minutos y su chance como titular.

Matías De los Santos: llegó al club a mitad de año para ser el cuarto zaguero, no tuvo muchos minutos, y este domingo terminó ingresando en la final en lugar de Millán, que se sintió. Tiene contrato hasta junio de 2026.

Juan Pablo Patiño: como Millán, es otra de las apuestas del club, si bien aún no se ha consolidado en el lateral derecho. El colombiano seguirá en el equipo y se espera que gane protagonismo de la mano de Jadson Viera.

Volantes:

Christian Oliva: es prácticamente un hecho que dejará el club, que ya le dio el visto bueno para salir si recibe una propuesta que lo satisfaga. Suena para Athletico Paranaense de Brasil.

20251130 Leandro Umpiérrez de Peñarol ante Christian Oliva de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya Leandro Umpiérrez de Peñarol ante Christian Oliva de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Luciano Boggio: fue otras de las apuestas tricolores a principio de año y tuvo buenos rendimientos. Si llega una oferta, algo probable por sus actuaciones, será transferido. De lo contrario, será uno de los pilares del equipo, ya con más recorrido en el club.

Lucas Rodríguez: llegó a mitad de año para ser una variante en el mediocampo y terminó metiéndose en el once y siendo muy importante en las finales. Se perfila para ser uno de los volantes en 2026.

20251130 Ignacio Sosa de Peñarol ante Lucas Rodríguez de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya Ignacio Sosa de Peñarol ante Lucas Rodríguez de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Mauricio Pereyra: el experimentado volante medita ponerle fin a su carrera, con una situación similar a la de Sebastián Coates. Este domingo, tras los festejos en la cancha, se fue bajo aplausos del Gran Parque Central. En el club quieren que siga.

Nicolás Lodeiro: llegó a mitad de año con contrato a rendimiento y por sus actuaciones, renovaría, pero es otro de los jugadores que podría colgar los botines como campeón. “Puede ser el cierre de mi carrera”, dijo en zona mixta este domingo. Los directivos confían en que el volante seguirá en 2026.

Agustín Dos Santos: el juvenil que fue utilizado por Pablo Peirano no fue tenido en cuenta por Jadson Viera. En 2026 seguirá en los tricolores para seguir creciendo como futbolista.

Lucas Villalba: el jugador sensación del fútbol uruguayo en el primer semestre del año, luego no pudo ratificar su nivel en el Clausura. Pese a eso, sus buenas actuaciones llamaron la atención en el exterior y está muy encaminada su salida en este período de pases en una transferencia.

20251012 Lucas Villalba Nacional Danubio Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández -Focouy (1) Lucas Villalba Foto: Dante Fernández/Focouy

Juan Cruz De los Santos: otro de los refuerzos de mitad de año, respondió muy bien en cancha, salvo por sus lesiones, con un gol muy importante en la final en el Campeón del Siglo. Es un jugador que puede seguir creciendo con Jadson Viera, quien lo utilizó muy bien en las finales, si no es transferido en este período de pases.

Rómulo Otero: el venezolano no seguirá en el equipo en la próxima temporada. Nacional le pagará dos meses de sueldo para acordar su salida, ya que tiene contrato hasta fin de año 2026.

Delanteros:

Maximiliano Gómez: la gran apuesta de Nacional para reforzar el equipo de cara a la definición de la temporada, quiere seguir en los tricolores en 2026, si bien por su nivel y trayectoria seguramente puede recibir ofertas que lo tienten.

Nacional vs Peñarol segunda final Liga AUF Uruguaya Gran Parque Central Maxi Gómez y Gularte Maxi Gómez y Gularte FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY

Gonzalo Carneiro: el delantero que a mitad de año se recuperó de una larga lesión, levantó su nivel en las finales y quiere seguir en el club en la próxima temporada para llegar a su mejor nivel.

Nicolás López: ¿qué pasará con el Diente? Fue la principal figura tricolor a lo largo de la temporada, con goles y asistencias claves, pero tras su lesión tuvo un bajón que llevó a que perdiera la titularidad en la primera final. El jugador tiene un año más de contrato, se quiere quedar en el club y busca una renovación hasta 2027.

20251130 Nicolás López de Nacional ante Jesús Trindade de Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya Nicolás López de Nacional ante Jesús Trindade de Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Christian Ebere: la figura de las finales ratificó su presencia para la temporada 2026, luego de un 2025 en el que fue cedido a Plaza Colonia al no tener lugar en el plantel, con la promesa de regresar para la segunda mitad. Campeón y protagonista, puede seguir creciendo en el club, salvo que llegue alguna oferta y sea transferido. Por contrato debe volver a Plaza Colonia, pero la intención de Nacional es retenerlo.

20251130 Christian Ebere de Nacional festeja su gol para el título ante Peñarol por la Liga AUF Uruguaya Christian Ebere de Nacional festeja su gol para el título ante Peñarol por la Liga AUF Uruguaya FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Exequiel Mereles: renovó recientemente con los tricolores y buscará consolidarse en la próxima temporada, luego de un año en el que tuvo momentos interesantes pero perdió pie.

Bruno Arady: el juvenil sufrió una dura lesión, por lo que comenzará el 2026 en recuperación para luego volver a aportar su juego.