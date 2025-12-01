El festejo de las figuras de Nacional en la mesa de poker que recordó a la frase de Diego Aguirre y los picantes posteos en las redes tricolores

Nicolás López, Oliva, Mejía y Carneiro en la mesa de poker

La frase “esto no es poker” , que el entrenador de Peñarol Diego Aguirre dijo tras el triunfo clásico del Torneo Clausura como respuesta a unas declaraciones del vicepresidente de Nacional Flavio Perchman, sobrevoló en los festejos tricolores luego de ganar este domingo la Liga AUF Uruguaya 2025 al imponerse en las finales al tradicional rival.

Así se pudo ver en una foto que compartió Nicolás “Diente” López en sus redes en la que se lo ve con la copa y sentado en una mesa de poker junto a Luis Mejía, Christian Oliva y Gonzalo Carneiro , figuras del plantel albo.

En las imágenes se los ve con las cartas en la mano y con el golero fumando un habano.

Nacional también tomó la temática de las cartas en una sesión de fotos realizadas en el Gran Parque Central.

“Las cartas del campeón”, comentaron en una imagen en la que se ve a Carneiro mostrando barajas con la imagen del Joker, el 50 por el título de Campeonato Uruguayo logrado este domingo, y la copa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Nacional De Football (@nacional)

Mejía también posó con las cartas y fumando un habano, al igual que Carneiro.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Nacional De Football (@nacional)

Además, Nacional realizó varios posteos con referencias a los carboneros.

“El problema de 8 de Octubre”, señalaron con una foto de la copa, en referencia a una declaración de Ignacio Ruglio cuando se refirió de esa forma a Nacional.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Nacional De Football (@nacional)

Otro posteo dedicado a los aurinegros indicó: “Tranquilos, la alegría va por barrios. Ah no, verdad que no tenés”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Nacional De Football (@nacional)

Maxi Gómez fue protagonista de una foto con la leyenda “la roja para Maxi”, en referencia a los reclamos que hizo Peñarol al considerar que el delantero debió ser expulsado en el partido ante Defensor Sporting previo a las finales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Nacional De Football (@nacional)

Otro de los videos tuvo a Julián Millán, el zaguero colombiano, señalando: “Aquí no, la casa se respeta”, acompañado por la leyenda: “Tantos idiomas y decidió hablar con el de la verdad”.