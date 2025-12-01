El festejo de las figuras de Nacional en la mesa de poker que recordó a la frase de Diego Aguirre y los picantes posteos en las redes tricolores
Nicolás “Diente” López compartió la foto en la que se lo ve con la copa y sentado en una mesa de poker junto a Luis Mejía, Christian Oliva y Gonzalo Carneiro
1 de diciembre 2025 - 9:47hs
Nicolás López, Oliva, Mejía y Carneiro en la mesa de poker
La frase“esto no es poker”, que el entrenador de Peñarol Diego Aguirre dijo tras el triunfo clásico del Torneo Clausura como respuesta a unas declaraciones del vicepresidente de Nacional Flavio Perchman, sobrevoló en los festejos tricolores luego de ganar este domingo la Liga AUF Uruguaya 2025 al imponerse en las finales al tradicional rival.
Así se pudo ver en una foto que compartió Nicolás “Diente” López en sus redes en la que se lo ve con la copa y sentado en una mesa de poker junto a Luis Mejía, Christian Oliva y Gonzalo Carneiro, figuras del plantel albo.
En las imágenes se los ve con las cartas en la mano y con el golero fumando un habano.
Los picantes posteos en las redes tricolores
Nacional también tomó la temática de las cartas en una sesión de fotos realizadas en el Gran Parque Central.
Maxi Gómez fue protagonista de una foto con la leyenda “la roja para Maxi”, en referencia a los reclamos que hizo Peñarol al considerar que el delantero debió ser expulsado en el partido ante Defensor Sporting previo a las finales.