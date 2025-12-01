Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

"Ahora sí a dormir que ya es tarde": los ex Nacional que celebraron el título tricolor en el Gran Parque Central y a la distancia; mirá las fotos y los mensajes

El Gran Parque Central tuvo la presencia de varios extricolores que estuvieron alentando desde los palcos y la platea; mientras otros lo hicieron desde el exterior

1 de diciembre 2025 - 9:10hs
Franco Fagúndez en el Parque Central

Exjugadores de Nacional vibraron y festejaron el título de la Liga AUF Uruguaya 2025 conquistado este domingo por el equipo de Jadson Viera ganándole el clásico a Peñarol, a la distancia y también desde las tribunas del Gran Parque Central.

El estadio de La Blanqueada tuvo la presencia de varios extricolores que estuvieron alentando desde los palcos y la platea.

Sebastián Coates, Mauricio Pereyra, Diego Polenta y Luis Mejía
Sebastián Coates, Mauricio Pereyra, Diego Polenta y Luis Mejía

Sebastián Coates, Mauricio Pereyra, Diego Polenta y Luis Mejía

Así se pudo ver a Diego Polenta, quien llegó junto al empresario Pablo Bentancur y que ingresó a la cancha para celebrar junto a sus excompañeros y con un homenaje especial para Juan Izquierdo.

Otro exintegrante del plantel campeón, Jeremía Recoba, también llegó especialmente para el partido y estuvo en los festejos en el campo de juego.

Luciano Boggio y su pareja
NACIONAL

La fiesta privada de Nacional campeón: mirá fotos y videos de la celebración del plantel tricolor a toda cumbia y plena

Sebastián Coates y el festejo familiar tras ganar la Liga AUF Uruguaya
NACIONAL

"Fuimos los mejores y aún así se nos cuestionó de todas las maneras": los mensajes de Coates y Boggio y la picante respuesta de Carneiro tras el título de Nacional

Los ex Nacional que celebraron el título tricolor

Además, hubo otros ex Nacional como Lucas Sanabria, Diego Zabala, Kike Almeida y Santiago "Colo" Romero.

Los ex Nacional que celebraron el título tricolor

En la platea también estuvo Franco Fagúndez junto a Lucas Morales, otro de los campeones que jugó el Torneo Apertura.

Los ex Nacional que celebraron el título tricolor

También hubo glorias tricolores como Atilio Ancheta, Ángel Brunell y Juan Carlos “Cacho” Blanco, como también Ruben Sosa.

“El Chory” Gonzalo Castro estuvo junto a su familia y fue de los últimos en irse del Gran Parque Central.

Los ex Nacional que celebraron el título tricolor

Felipe Carballo también celebró el título del club del que es hincha.

Festejos a la distancia

Varios ex Nacional siguieron la final a la distancia y dejaron mensajes en sus redes tras la consagración.

Los ex Nacional que celebraron el título tricolor

Así se pudieron ver posteos de Gonzalo Petit y Diego Herazo, quienes formaron parte del plantel campeón en la primera mitad del año.

Los ex Nacional que celebraron el título tricolor

Brian Ocampo y Alfonso Trezza también festejaron a la distancia, como también lo hicieron Gonzalo Porras, Santiago Mouriño, Alfonso Espino y Matías Viña, flamante campeón de la Copa Libertadores, quien comentó en sus redes: “Ahora sí a dormir que ya es tarde”.

Los ex Nacional que celebraron el título tricolor
