"Ahora sí a dormir que ya es tarde": los ex Nacional que celebraron el título tricolor en el Gran Parque Central y a la distancia; mirá las fotos y los mensajes

Franco Fagúndez en el Parque Central

Exjugadores de Nacional vibraron y festejaron el título de la Liga AUF Uruguaya 2025 conquistado este domingo por el equipo de Jadson Viera ganándole el clásico a Peñarol, a la distancia y también desde las tribunas del Gran Parque Central.

El estadio de La Blanqueada tuvo la presencia de varios extricolores que estuvieron alentando desde los palcos y la platea.

Así se pudo ver a Diego Polenta , quien llegó junto al empresario Pablo Bentancur y que ingresó a la cancha para celebrar junto a sus excompañeros y con un homenaje especial para Juan Izquierdo.

20251130 Sebastián Coates, Mauricio Pereyra, Diego Polenta y Luis Mejía Nacional vs Peñarol segunda final de la Liga AUF Uruguaya en el Gran Parque Central Nacional campeón 2. Foto: Gastón Britos/Focouy

Otro exintegrante del plantel campeón, Jeremía Recoba , también llegó especialmente para el partido y estuvo en los festejos en el campo de juego.

Los ex Nacional que celebraron el título tricolor

Además, hubo otros ex Nacional como Lucas Sanabria, Diego Zabala, Kike Almeida y Santiago "Colo" Romero.

En la platea también estuvo Franco Fagúndez junto a Lucas Morales, otro de los campeones que jugó el Torneo Apertura.

También hubo glorias tricolores como Atilio Ancheta, Ángel Brunell y Juan Carlos “Cacho” Blanco, como también Ruben Sosa.

“El Chory” Gonzalo Castro estuvo junto a su familia y fue de los últimos en irse del Gran Parque Central.

Felipe Carballo también celebró el título del club del que es hincha.

Festejos a la distancia

Varios ex Nacional siguieron la final a la distancia y dejaron mensajes en sus redes tras la consagración.

Así se pudieron ver posteos de Gonzalo Petit y Diego Herazo, quienes formaron parte del plantel campeón en la primera mitad del año.

Brian Ocampo y Alfonso Trezza también festejaron a la distancia, como también lo hicieron Gonzalo Porras, Santiago Mouriño, Alfonso Espino y Matías Viña, flamante campeón de la Copa Libertadores, quien comentó en sus redes: “Ahora sí a dormir que ya es tarde”.