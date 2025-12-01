"Ahora sí a dormir que ya es tarde": los ex Nacional que celebraron el título tricolor en el Gran Parque Central y a la distancia; mirá las fotos y los mensajes
El Gran Parque Central tuvo la presencia de varios extricolores que estuvieron alentando desde los palcos y la platea; mientras otros lo hicieron desde el exterior
1 de diciembre 2025 - 9:10hs
Franco Fagúndez en el Parque Central
Exjugadores de Nacional vibraron y festejaron el título de la Liga AUF Uruguaya 2025 conquistado este domingo por el equipo de Jadson Viera ganándole el clásico a Peñarol, a la distancia y también desde las tribunas del Gran Parque Central.
El estadio de La Blanqueada tuvo la presencia de varios extricolores que estuvieron alentando desde los palcos y la platea.
Así se pudo ver a Diego Polenta, quien llegó junto al empresario Pablo Bentancur y que ingresó a la cancha para celebrar junto a sus excompañeros y con un homenaje especial para Juan Izquierdo.
Otro exintegrante del plantel campeón, Jeremía Recoba, también llegó especialmente para el partido y estuvo en los festejos en el campo de juego.
Además, hubo otros ex Nacional como Lucas Sanabria, Diego Zabala, Kike Almeida y Santiago "Colo" Romero.
En la platea también estuvo Franco Fagúndez junto a Lucas Morales, otro de los campeones que jugó el Torneo Apertura.
También hubo glorias tricolores como Atilio Ancheta, Ángel Brunell y Juan Carlos “Cacho” Blanco, como también Ruben Sosa.
“El Chory” Gonzalo Castro estuvo junto a su familia y fue de los últimos en irse del Gran Parque Central.
Felipe Carballo también celebró el título del club del que es hincha.
Festejos a la distancia
Varios ex Nacional siguieron la final a la distancia y dejaron mensajes en sus redes tras la consagración.
Así se pudieron ver posteos de Gonzalo Petit y Diego Herazo, quienes formaron parte del plantel campeón en la primera mitad del año.
Brian Ocampo y Alfonso Trezza también festejaron a la distancia, como también lo hicieron Gonzalo Porras, Santiago Mouriño, Alfonso Espino y Matías Viña, flamante campeón de la Copa Libertadores, quien comentó en sus redes: “Ahora sí a dormir que ya es tarde”.