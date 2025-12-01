Meteorólogo anuncia que la primera semana de diciembre tendrá "temperaturas en fuerte ascenso" en Montevideo

El meteorólogo Mario Bidegain anunció que la primera semana de diciembre en Montevideo tendrá temperaturas "en fuerte ascenso" y no se registrarán lluvias.

Según publicó el especialista en su cuenta de X, en base al modelo Meteoblue, entre este lunes 1° y el viernes 5 de diciembre las temperaturas ascenderán de los 22°C a los 33°C.

El experto señala que, aunque "se esperan algunas lluvias" para este lunes, la situación irá "mejorando hacia la noche".

Metsul advirtió que este martes se desarrollará una zona de baja presión sobre el Río de la Plata que podría generar vientos de 50 a 70 km/h en Uruguay. Sin embargo, será específicamente en el Este del país y no en la capital.

La baja presión se desplazará rápidamente entre el miércoles y el jueves hacia el Atlántico, donde terminará de organizarse y formarse como ciclón, pero ya lejos del continente, sin capacidad de generar vientos intensos en tierra.

Lo más relevante no será el ciclón, sino el frente frío asociado, que afectará principalmente a Brasil con lluvias y tormentas. En Uruguay, los efectos se reducirán a inestabilidad puntual y viento fuerte en la franja Este durante el martes.