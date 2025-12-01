Dólar
/ Nacional / POLICIALES

Dos homicidios este fin de semana en Uruguay: ambas víctimas murieron tras sufrir disparos de arma de fuego

Los homicidios se registraron en los departamentos de Artigas y Montevideo, las víctimas tenían 32 y 35 años

1 de diciembre 2025 - 9:23hs
Foto: Gastón Britos / FocoUy

Este fin de semana se registraron dos homicidios en distintos departamentos de Uruguay, confirmaron fuentes policiales a El Observador. Uno de ellos fue en Artigas, con un hombre de 32 años como víctima al tiempo que el otro ocurrió en el barrio de Las Torres (Montevideo), donde el fallecido fue un individuo de 35 años.

El asesinato en la capital se registró en la noche del sábado, en las calles Miguel de Unamuno y Los Nogales, informó en primera instancia Subrayado (Canal 10).

La Policía acudió al lugar tras aviso de testigos y allí encontraron a la víctima con varias heridas de arma de fuego en el cuerpo.

Ante esto, los oficiales trasladaron a la víctima al Hospital del Cerro, donde falleció pocos minutos después.

Según el consignado medio, el fallecido poseía varios antecedentes penales. En la escena del crimen se encontraron 12 casquillos de bala.

En Artigas, por su parte, el homicidio aconteció en la madrugada del domingo, en la Calle 7 en Cerro Ejido.

La víctima fue encontrada sin vida con varias heridas de bala. Poseía antecedentes penales, informó el consignado medio.

Por este caso, la Policía de Artigas detuvo a un hombre de origen brasileño que fue localizado en el Puente Internacional de la Concordia, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía local a El Observador.

Temas:

homicidios arma hombre Montevideo Artigas

