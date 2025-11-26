Dólar
/ Nacional / POLICIALES

"Nos encontramos con una escena dantesca": jefe de Policía de Canelones reveló detalles del triple homicidio en 18 de Mayo

"Una escena muy compleja: tres personas fallecidas, dos de ellas desmembradas", explicó el jefe de la Policía de Canelones, Fabio Quevedo

26 de noviembre 2025 - 7:39hs
Captura de pantalla 2025-11-26 073310

La Policía de Canelones está llevando a cabo la investigación de un triple asesinato ocurrido en la localidad de 18 de Mayo, donde un joven de 27 años fue detenido como sospechoso de haber asesinado a sus padres y a su hermano. En declaraciones a la prensa, el jefe de Policía del departamento canario, Fabio Quevedo, describió el crimen como “una escena dantesca” y detalló que dos de los tres cuerpos hallados estaban “desmembrados”.

Nos encontramos con una escena dantesca, una escena muy compleja: tres personas fallecidas, dos de ellas desmembradas. Una persona fue detenida. Todavía no tenemos identificadas a las tres personas fallecidas, pero creemos que sí son familiares del ahora detenido”, explicó Quevedo a última hora de este martes en declaraciones que fueron recogidas por Telemundo (Canal 12).

El joven detenido, cuya identidad no ha sido revelada, se encuentra a disposición judicial. “Se lo detuvo porque es sospechoso de haber cometido los homicidios”, señaló el jerarca policial, quien también detalló que aún no han tenido la oportunidad de interrogar al detenido.

Según relató Quevedo, la Policía tuvo conocimiento del crimen gracias a la denuncia realizada por los jefes del padre del homicida. “Uno de los fallecidos trabajaba en una obra en Montevideo. Al no presentarse lunes y martes a trabajar, sus patrones concurrieron hasta aquí, se encontraron con la persona ahora detenida y al no convencerlos la versión que él manifestó, concurrieron a la comisaría a hacer la denuncia”.

Este miércoles se realizarán las autopsias a los cuerpos, lo que permitirá obtener más detalles sobre lo ocurrido, incluida la identificación del arma homicida. “Es una escena compleja porque dos de los fallecidos fueron desmembrados”, reiteró Quevedo.

La investigación continúa y la Policía aguarda más información tras los análisis forenses que se llevarán a cabo en las próximas horas.

