Se realiza el sepelio del policía asesinado en el Cerro: Negro dijo que "son horas difíciles" en el Ministerio del Interior

Se realiza este martes al mediodía el sepelio de César Ferreira, el policía de 30 años asesinado el lunes en la madrugada en el Cerro de Montevideo en el marco de una rapiña.

El velatorio se realizó en la empresa Abbate de Buceo y luego el cortejo partió hacia el cementerio del Cerro, donde se realiza el sepelio.

Se espera que el ministro del Interior, Carlos Negro, acompañe la ceremonia en el cementerio. Si bien se había informado desde la cartera a los medios que asistiría al velatorio, Telemundo (Canal 12) indicó que no se hizo presente en la sala de Buceo.

TIROTEO Un policía fue asesinado tras un intento de rapiña en el Cerro: abatió a un delincuente, hirió a otro y su hermano está grave

POLICIALES La Policía rescató a un niño de dos años que habría sido secuestrado por sus tíos adolescentes: tres personas fueron detenidas

Más temprano, durante un evento en Torre Ejecutiva, Negro se refirió al crimen : "Son horas y días bastante difíciles para el Ministerio del Interior y para la fuerza policial toda por el trágico acontecimiento, el homicidio de un funcionario policial".

De todas formas, dijo que no quería "estar ausente" en el evento de este martes en Presidencia, donde se desarrolló el acto central del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra las mujeres.

El agente fue asesinado durante un intento de rapiña en las inmediaciones de la playa del Cerro. El agente, que se encontraba acompañado de su hermano y un grupo de personas, fue abordado por dos adolescentes con intenciones de robarle.

Producto del tiroteo murió el efectivo y uno de los delincuentes. El otro ladrón fue internado en estado grave, al igual que el hermano de Ferreira.