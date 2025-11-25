Dólar
Compra 38,55 Venta 40,95

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  17°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / ASESINATO DE POLICÍA

Se realiza el sepelio del policía asesinado en el Cerro: Negro dijo que "son horas difíciles" en el Ministerio del Interior

El Policía fue asesinado durante un intento de rapiña en las inmediaciones de la playa del Cerro este lunes en la madrugada

25 de noviembre 2025 - 13:49hs
Carlos Negro
Foto: Martin Martinez / FocoUy

Se realiza este martes al mediodía el sepelio de César Ferreira, el policía de 30 años asesinado el lunes en la madrugada en el Cerro de Montevideo en el marco de una rapiña.

El velatorio se realizó en la empresa Abbate de Buceo y luego el cortejo partió hacia el cementerio del Cerro, donde se realiza el sepelio.

Se espera que el ministro del Interior, Carlos Negro, acompañe la ceremonia en el cementerio. Si bien se había informado desde la cartera a los medios que asistiría al velatorio, Telemundo (Canal 12) indicó que no se hizo presente en la sala de Buceo.

Más noticias
Sirena policial
POLICIALES

La Policía rescató a un niño de dos años que habría sido secuestrado por sus tíos adolescentes: tres personas fueron detenidas

Un policía y un delincuente murieron a raíz del tiroteo
TIROTEO

Un policía fue asesinado tras un intento de rapiña en el Cerro: abatió a un delincuente, hirió a otro y su hermano está grave

Más temprano, durante un evento en Torre Ejecutiva, Negro se refirió al crimen: "Son horas y días bastante difíciles para el Ministerio del Interior y para la fuerza policial toda por el trágico acontecimiento, el homicidio de un funcionario policial".

De todas formas, dijo que no quería "estar ausente" en el evento de este martes en Presidencia, donde se desarrolló el acto central del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra las mujeres.

El agente fue asesinado durante un intento de rapiña en las inmediaciones de la playa del Cerro. El agente, que se encontraba acompañado de su hermano y un grupo de personas, fue abordado por dos adolescentes con intenciones de robarle.

Producto del tiroteo murió el efectivo y uno de los delincuentes. El otro ladrón fue internado en estado grave, al igual que el hermano de Ferreira.

Temas:

policía Cerro Montevideo sepelio

Seguí leyendo

Las más leídas

El equipo titular de Nacional que comenzó jugando el clásico en el Campeón del Siglo por la primera final de la Liga AUF Uruguaya
NACIONAL

Nacional recibió una multa tras el clásico contra Peñarol, Sebastián Eguren no fue sancionado y a Lucas Villalba le dieron dos partidos de suspensión

La directora de la Secretaría de Derechos Humanos de Uruguay, Alejandra Casablanca, habla durante la presentación de los avances y lineamientos previstos para el quinquenio de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente 
PRESIDENCIA

Funcionarios de Presidencia presentaron denuncia contra Alejandra Casablanca por acoso laboral

Martin Charquero y Rodolfo Pereira
CLÁSICO

Tensión al aire entre Martin Charquero y Rodolfo Pereira en la transmisión de TV del clásico: "No me toqués" y "no me levantes el dedo"

Diego García
JUSTICIA

Diego García fue condenado a seis años y ocho meses de cárcel por abuso sexual: estará en prisión domiciliaria hasta que su condena quede firme

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos