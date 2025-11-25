Dólar
Compra 38,55 Venta 40,95

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / JUSTICIA

Así fue la audiencia en la que condenaron a Diego García: el desmayo del futbolista y cómo sigue el caso con dos posibles apelaciones

La defensa de la denunciante analiza apelar la prisión domiciliaria que le otorgaron al futbolista para esperar que su condena quede firme

25 de noviembre 2025 - 14:33hs
Diego García en Peñarol

Diego García en Peñarol

Foto: @LigaAUF
El Observador | Joaquín Pisa

Por  Joaquín Pisa

El hasta hoy futbolista de Peñarol Diego García fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por la Justicia argentina como autor de un delito de abuso sexual con acceso carnal, denunciado por una exjugadora de hockey de Estudiantes de La Plata.

Le condena de García fue leída este martes por la tarde en el Juzgado de La Plata, encargado del juicio en contra del futbolista. Marcelo Peña, abogado de la denunciante, dijo a Referí que la audiencia fue breve, y solo constó de la lectura del veredicto.

Según el defensor, lo más resonante de la instancia judicial ocurrió luego de la confirmación de la condena. Al escuchar la sentencia, el futbolista se desmayó y cayó al suelo del juzgado. Los encargados de la causa sacaron a los periodistas de la sala y una ambulancia llegó al lugar para atender al jugador.

Diego García
JUSTICIA

Diego García fue condenado a seis años y ocho meses de cárcel por abuso sexual: estará en prisión domiciliaria hasta que su condena quede firme

Diego García 
FÚTBOL

Peñarol le rescindirá inmediatamente el contrato a Diego García por la condena que recibió en Argentina por abuso sexual, previo a la segunda final ante Nacional

Peña opinó que la "participación negativa" de García en las audiencias fue clave para su condena, debido a sus múltiples negativas a declarar en el juicio, y a que cuando finalmente accedió a hablar, terminó su declaración agradeciendo a los clubes que le permitieron seguir jugando luego de ser denunciado.

De todas formas, el abogado también afirmó que la predisposición del jugador de estar presente en todas las instancias judiciales de su caso fue fundamental para que la Justicia le otorgara la prisión domiciliaria hasta que su condena quede firme.

Para que la sentencia quede firme, se deberá resolver la apelación a la sentencia que se espera que presente la defensa de García. Según Peña, este proceso puede demorar "hasta tres o cuatro años".

De todas formas, el abogado informó que analizarán junto a la familia de la denunciante la posibilidad de apelar la prisión domiciliaria, con el fin de que García espere el proceso en una cárcel. Esta segunda apelación, adelantó, demoraría unos pocos meses en laudarse.

Temas:

Diego García abuso sexual Peñarol Argentina

Seguí leyendo

Las más leídas

El equipo titular de Nacional que comenzó jugando el clásico en el Campeón del Siglo por la primera final de la Liga AUF Uruguaya
NACIONAL

Nacional recibió una multa tras el clásico contra Peñarol, Sebastián Eguren no fue sancionado y a Lucas Villalba le dieron dos partidos de suspensión

Diego García
JUSTICIA

Diego García fue condenado a seis años y ocho meses de cárcel por abuso sexual: estará en prisión domiciliaria hasta que su condena quede firme

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa 
SELECCIÓN URUGUAYA

Reunión clave este martes: el futuro de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya y la crisis con los jugadores en un momento de definiciones

Franco Fumero, Flavia Lanza, Santiago Clark y Déborah Rodríguez 
ATLETISMO

Con la presencia de Emiliano Lasa y Déborah Rodríguez, Peñarol ganó la primera Copa Nacional de Clubes de Atletismo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos