Dólar
Compra 38,55 Venta 40,95

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  17°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / EDUCACIÓN

Un nuevo colegio de Montevideo comunicó que cerrará sus puertas en 2026

La decisión fue comunicada a las autoridades de Primaria; la institución contaba con 61 alumnos matriculados en 2025

25 de noviembre 2025 - 15:55hs
Salón de clases vacío, imagen ilustrativa.&nbsp;

Salón de clases vacío, imagen ilustrativa. 

Foto: Inés Guimaraens

Un nuevo colegio de Montevideo comunicó a Primaria que cerrará sus puertas en 2026, informaron a El Observador fuentes educativas.

Se trata de Rosa Mística, una institución privada bilingüe, ubicada en el barrio Sayago y fundada en 1950.

La matrícula de esta institución pasó de 82 alumnos en 2024 a 61 en 2025.

Más noticias
Colegio Areteia Bimbully

Las inversiones millonarias de los colegios privados para conquistar a las familias que migraron hacia el este

los colegios mas buscados en uruguay para 2026: se abrio la temporada de inscripciones

Los colegios más buscados en Uruguay para 2026: se abrió la temporada de inscripciones

El colegio formaba parte de la Congregación de las Hermanas de las Providencia, una congregación católica fundada en Italia que tiene como misión "dar asistencia a los más pobres, especialmente a las niñas huérfanas y abandonadas, enfermos y ancianos", según consta en el portal institucional del centro educativo.

Para 1950 se fundó el colegio en Sayago, buscando "dar una respuesta cualificada a las necesidades de formación humana y cristiana de la población de esta zona montevideana que experimentaba en ese entonces un rápido crecimiento demográfico".

La decisión de Rosa Mística de cerrar sus puertas para 2026 se suma a la de otras instituciones que han seguido los mismos pasos, producto de una baja constante en las matrículas. Solo en el último año, la matrícula de las instituciones privadas que responden a la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, cayó de 72.387 a 62.972 (13%).

En octubre, por ejemplo, se conoció que el coelgio de la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) cerraría sus puertas. Tenía una matrícula de 86 alumnos, en su mayoría concentrados en cuarto de escuela.

Pero además del colegio de la ACJ por ese entonces se comunicó el cierre de otras instituciones, como el colegio Inmaculada Concepción (más conocido como “Los Vascos”), el jardín Sonrisitas y la escuela Clínica del Cerro a la que asisten 14 alumnos con algún tipo de discapacidad.

Temas:

colegio Montevideo Colegios privados Sayago

Seguí leyendo

Las más leídas

El equipo titular de Nacional que comenzó jugando el clásico en el Campeón del Siglo por la primera final de la Liga AUF Uruguaya
NACIONAL

Nacional recibió una multa tras el clásico contra Peñarol, Sebastián Eguren no fue sancionado y a Lucas Villalba le dieron dos partidos de suspensión

Diego García
JUSTICIA

Diego García fue condenado a seis años y ocho meses de cárcel por abuso sexual: estará en prisión domiciliaria hasta que su condena quede firme

Martin Charquero y Rodolfo Pereira
CLÁSICO

Tensión al aire entre Martin Charquero y Rodolfo Pereira en la transmisión de TV del clásico: "No me toqués" y "no me levantes el dedo"

Diego García en Peñarol
JUSTICIA

Así fue la audiencia en la que condenaron a Diego García: el desmayo del futbolista y cómo sigue el caso con dos posibles apelaciones

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos