Un nuevo colegio de Montevideo comunicó que cerrará sus puertas en 2026

Un nuevo colegio de Montevideo comunicó a Primaria que cerrará sus puertas en 2026 , informaron a El Observador fuentes educativas.

Se trata de Rosa Mística , una institución privada bilingüe, ubicada en el barrio Sayago y fundada en 1950 .

La matrícula de esta institución pasó de 82 alumnos en 2024 a 61 en 2025 .

El colegio formaba parte de la Congregación de las Hermanas de las Providencia , una congregación católica fundada en Italia que tiene como misión "dar asistencia a los más pobres, especialmente a las niñas huérfanas y abandonadas, enfermos y ancianos", según consta en el portal institucional del centro educativo.

Para 1950 se fundó el colegio en Sayago, buscando "dar una respuesta cualificada a las necesidades de formación humana y cristiana de la población de esta zona montevideana que experimentaba en ese entonces un rápido crecimiento demográfico".

La decisión de Rosa Mística de cerrar sus puertas para 2026 se suma a la de otras instituciones que han seguido los mismos pasos, producto de una baja constante en las matrículas. Solo en el último año, la matrícula de las instituciones privadas que responden a la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, cayó de 72.387 a 62.972 (13%).

En octubre, por ejemplo, se conoció que el coelgio de la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) cerraría sus puertas. Tenía una matrícula de 86 alumnos, en su mayoría concentrados en cuarto de escuela.

Pero además del colegio de la ACJ por ese entonces se comunicó el cierre de otras instituciones, como el colegio Inmaculada Concepción (más conocido como “Los Vascos”), el jardín Sonrisitas y la escuela Clínica del Cerro a la que asisten 14 alumnos con algún tipo de discapacidad.