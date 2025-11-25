Dólar
Peñarol hizo oficial la rescisión de contrato con Diego García luego de ser condenado por abuso sexual en Argentina

Los aurinegros cumplieron con lo que estaba pautado y firmado en el vínculo con el futbolista

25 de noviembre 2025 - 17:00hs
Peñarol comunicó oficialmente en la tarde de este martes la desvinculación del jugador Diego García, quien, como informó más temprano Referí, fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por la Justicia argentina, debido a que fue encontrado culpable de abuso sexual con acceso carnal hacia una jugadora de hockey sobre césped de Estudiantes de La Plata, club en el que él jugaba, en 2021.

El fiscal había pedido ocho años de prisión y la querella 10 para el futbolista.

FÚTBOL

El contundente descargo de la víctima de abuso sexual de Diego García: "Hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha"

FÚTBOL

Peñarol le rescindirá inmediatamente el contrato a Diego García por la condena que recibió en Argentina por abuso sexual, previo a la segunda final ante Nacional

Como informó Referí, el presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, ya había admitido que en caso de que fuera condenado, a Diego García se le rescindiría automáticamente su vínculo.

Por otra parte, la víctima del futbolista, Clara Bulacio, subió a sus redes un fuerte descargo.

La decisión de Peñarol con Diego García

Horas después de conocida la sentencia de la Justicia argentina con Diego García, Peñarol emitió un comunicado en sus redes.

"En virtud del reciente fallo judicial del Tribunal Oral de Primera Instancia de la ciudad de La Plata (Argentina) en lo concerniente al futbolista Diego García, el Club Atlético Peñarol expresa que, tal como estaba estipulado, se ejecutará de manera inmediata la recisión del contrato profesional que lo vinculaba a nuestra Institución".

Cabe recordar que en García jugó los últimos dos encuentros de Peñarol. En el primero fue fundamental con un golazo para el 1-1 en la semifinal contra Liverpool que propició el empuje para el triunfo de atrás en el alargue, y en el segundo, fue una figura importante contra Nacional en el 2-2 del pasado domingo.

Aquí se puede ver el posteo de Peñarol:

