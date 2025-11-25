"Golpazo para el jugador, le puede cortar la carrera": la reacción de Julio Ríos al conocer la condena a Diego García por abuso sexual

"Atenti que hay novedades" , dijo este martes Julio Ríos en Las Voces del Fútbol en referencia al proceso judicial que enfrentaba el futbolista Diego García . "Y no son buenas" , repitió luego las palabras de su colaborador, Alberto Pérez. Este martes, el jugador de Peñarol fue condenado por la Justicia argentina en un caso de abuso sexual con acceso carnal.

García fue encontrado culpable de violar a una jugadora de hockey de Estudiantes de La Plata en una fiesta en 2021 , cuando era jugador de ese club, luego de un juicio que constó de cinco audiencias en las cuales declararon distintos testigos, así como la denunciante y el jugador. La noticia de su condena fue conocida durante la transmisión del programa, y la cobertura del fallo fue durante cuestionada tanto entre los oyentes del programa en el chat de la transmisión como en redes sociales.

"Le han dado 6 años con 8 meses con detención inmediata por abuso sexual", informó Pérez minutos después de las 13:00 en medio del silencio que se generó en el estudio de El Espectador. "Muy fuerte. Un golpazo para el jugador, ni hablar. Le puede cortar totalmente la carrera", dijo Julio Ríos y agregó: "Desde el lado deportivo también es un golpe para Peñarol porque pierde otro jugador".

El contrato del jugador con Peñarol incluía una cláusula que se activa ahora ante la condena del futbolista y rescinde inmediatamente el vinculo del jugador con el club , por lo que no estará en la segunda final del domingo que viene ante Nacional que definirá el título de la Liga AUF Uruguaya .

"Diego Alonso pierde un soldado importante de cara al finde semana. Increíble, un jugador que el fin de semana estaba jugando ante 40 mil personas ahora va a la cárcel", observó Ríos.

El conductor entonces comentó: "Había dos versiones, una que salía de un lado y otra que salía del otro. Acá primó la otra versión. Diego García sentía que iba a ser absuelto totalmente del tema y en definitiva se le aplican unos cuantos años (...) De cualquier manera le corta la carrera. Y queda con un antecedente muy embromado por una de las peores cosas".

"Una cosa es cuando vos no tenés un fallo y otra cosa es cuando sí está", apuntó Edgardo Buggiano haciendo referencia a la condena en primera instancia de la justicia argentina. "Totalmente de acuerdo. Si la justicia se expidió es porque entendió que el jugador era responsable".

"A pesar de una cantidad de ítems", coló Pérez que más adelante insistió en que "para el jugador es durísimo".

"Causa un impacto importante en la familia del jugador y en el jugador, y en Peñarol también. El papel que juegue Diego Aguirre en esto va a ser fundamental para sacar a Peñarol y a sus compañeros de esto y meterlo directamente en la siguiente final", sostuvo.

Entonces el conductor del programa señaló que es "totalmente banal hablar de futbol" ante una situación en la que "alguien ha sido procesado y se ha interpretado por parte de la justicia que fue culpable".

Minutos después de iniciada la conversación, Pérez contó al aire que le llegaban mensajes de quienes los estaban escuchando: "Hay gente que me escribe hay una persona que tuvo un abuso sexual. Y bueno, ta, es así".

"Acá estamos hablando desde el punto de vista futbolístico, estamos haciendo un análisis de cara a la final, eso nadie lo duda", acaró entonces Valentín Fletcher. "Si la Justicia se expidió sobre un abuso sexual es un tema gravísimo. (...) El jugador es culpable de un delito extremadamente grave", agregó Ríos.

Entonces Pérez agregó: "Su defensa manifestaba, lo hizo constantemente –la de Diego García– que admitía que hubo una relación, inclusive no se cuidaron, pero que fue consensuado, con arrepentimiento al tiempo".

Minutos más tarde, la mesa retomó el tema y se refirieron a su rendimiento en el último clásico ante Nacional. "Jugás un partido el pasado domingo y dos días después se decide tu futuro. Cualquier otra persona estaría en la cama, sin poder levantarse. Se estaba jugando su futuro como jugador y como persona. Esto es un antes y un después. Es una condena sobre un hecho muy grave", dijo Ríos.

Los comentaristas opinaron entonces que, además del tiempo que el jugador pase en prisión, las consecuencias de la decisión judicial quedan "para toda la vida".

"Ese es el gran tema, ¿qué equipo te contrata?", preguntó Ríos. "¿Pero cómo seguís la vida? Tu vida. Olvidate del futbol. Tu vida. Es dificilísimo. Tu vida cambia totalmente", continuó Pérez. "Cambia porque según interpretó la justicia hizo una cosa que no tenía que hacer", zanjó el conductor.

Antes del final del programa pusieron al aire una declaración de Augusto Coronel, uno de los abogados defensores del jugador, en la que confirmó la apelación y dijo que se trata de una "sentencia meramente de perspectiva de género". La versión de la denunciante no fue compartida en el programa.