Soda Stereo vuelve al escenario: cómo es Ecos, el show que reúne a la banda y cómo comprar entradas para Montevideo

Ecos , el espectáculo que se presenta como el regreso de Soda Stereo a los escenarios, llegará a Uruguay el próximo año. Después de vender más de 265 mil entradas en Latinoamérica, el show desembarcará en el Antel Arena .

“No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo. Soda = Vanguardia”, expresa el comunicado de la producción del show. En el que lo definen como una oportunidad de ver a Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio "juntos en el mismo escenario, con la misma energía de siempre" , 11 años después de la muerte del vocalista.

El show, nombrado en referencia al tema del trío incluido en su segundo álbum, Nada personal (1985), agotó 10 funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires, además de Chile, Perú, México y Colombia antes de llegar a Uruguay.

MÚSICA Shakira ya está en Uruguay: la cantante está en José Ignacio mientras prepara su shows en Montevideo

FESTIVAL MASS Con Orsi y los directores de los festivales de Málaga y San Sebastián, se lanzó el Festival MASS en Cinemateca: las películas que se podrán ver

“La historia dice que Zeta y yo tendremos que ser los guardianes de nuestra música” , le dijo el baterista a Rolling Stone en une entrevista publicada en enero de 2022.

Según informó la revista especializada, se trata de un espectáculo inspirado en el ABBA Voyage – el show de la banda suiza que utiliza avatares de sus cuatro integrantes acompañados por una banda en vivo– en el que el bajo y batería en vivo conviven con registros grabados durante las últimas giras del grupo entre 1997 y 2007.

Ecos: los detalles del show de Soda Stereo en Uruguay

El espectáculo llegará al Antel Arena de Montevideo el próximo 2 de mayo y las entradas saldrán a la venta en dos tandas en su sitio web.

Este martes 24 de noviembre a las 10:00 comienza la preventa para socios de Santander. En tanto, la venta general iniciará el jueves 27 de noviembre a las 10:00. El precio de las entradas va desde $2500 hasta los $4200.