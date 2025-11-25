Dólar
Compra 38,55 Venta 40,95

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  17°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / LANZAMIENTO

La obra completa de Borges volverá a todas las librerías de Latinoamérica en enero para celebrar el aniversario 40 de la muerte del autor

Su obra será relanzada en todos los formatos y se organizarán a lo largo del año distintas actividades e iniciativas para celebrar a uno de los escritores contemporáneos más grandes e influyentes de la literatura universal

25 de noviembre 2025 - 16:38hs
Bergoglio conoció a Borges cuando era uno era un joven religioso y el otro, un consagrado escritor.
Bergoglio conoció a Borges cuando era uno era un joven religioso y el otro, un consagrado escritor. Getty Images

La obra del escritor argentino Jorge Luis Borges volverá a las librerías de Iberoamérica el 22 de enero de la mano de la editorial Alfaguara, como antesala de la celebración del 40 aniversario de su fallecimiento el 14 de junio de 2026, anunció este martes el sello literario.

En un comunicado, la editorial informó que comenzará a publicar la obra del escritor argentino ese día, simultáneamente en España y Latinoamérica, con el lanzamiento de sus cuentos, ensayos y poesía completa.

Después del primer lanzamiento, en junio de 2026 se publicarán El Aleph, El informe de Brodie y El tango, además de un volumen de conferencias inéditas.

Más noticias
Jorge Luis Borges.
LITERATURA

¡Pero, che!: Borges, los gauchos y la permanencia de la traición a 65 años de "El hacedor"

el dia en que el papa francisco afeito a borges: asi fue el encuentro entre los dos argentinos en 1965
CRUCE

El día en que el papa Francisco afeitó a Borges: así fue el encuentro entre los dos argentinos en 1965

Y en noviembre llegarán al sello Ficciones, Historia universal de la infamia, El oro de los tigres y Curso de literatura inglesa y norteamericana.

Todos los títulos se publicarán simultáneamente en Alfaguara en Latinoamérica, con la salvedad de Argentina, donde sus libros seguirán apareciendo en el sello Sudamericana.

La relevancia de Borges, la riqueza literaria de su obra y su influencia en otros autores trasciende los límites de su tiempo.

Su obra será relanzada en todos los formatos y se organizarán a lo largo del año distintas actividades e iniciativas para celebrar a uno de los escritores contemporáneos más grandes e influyentes de la literatura universal, anuncia Alfaguara.

Los cuentos de Jorge Luis Borges constituyen uno de los capítulos fundamentales de la literatura del siglo XX porque son una forma de exploración intelectual y estética en la que conviven el rigor de la construcción y la invención metafísica, la erudición y el enigma, el pensamiento y la fábula.

Los nueve libros reunidos en este volumen, Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza, El idioma de los argentinos, Evaristo Carriego, Discusión, Historia de la eternidad, Otras inquisiciones, Siete noches y Nueve ensayos dantescos, recorren la trayectoria de Borges como ensayista que convierte la crítica en una forma de creación y la erudición en arte.

EFE

Temas:

Borges librerías Latinoamérica Jorge Luis Borges

Seguí leyendo

Las más leídas

El equipo titular de Nacional que comenzó jugando el clásico en el Campeón del Siglo por la primera final de la Liga AUF Uruguaya
NACIONAL

Nacional recibió una multa tras el clásico contra Peñarol, Sebastián Eguren no fue sancionado y a Lucas Villalba le dieron dos partidos de suspensión

Diego García
JUSTICIA

Diego García fue condenado a seis años y ocho meses de cárcel por abuso sexual: estará en prisión domiciliaria hasta que su condena quede firme

Martin Charquero y Rodolfo Pereira
CLÁSICO

Tensión al aire entre Martin Charquero y Rodolfo Pereira en la transmisión de TV del clásico: "No me toqués" y "no me levantes el dedo"

Diego García en Peñarol
JUSTICIA

Así fue la audiencia en la que condenaron a Diego García: el desmayo del futbolista y cómo sigue el caso con dos posibles apelaciones

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos