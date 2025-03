¡Pero, che!: Borges, los gauchos y la permanencia de la traición a 65 años de "El hacedor"

La trama es la sustancia de una típica operación borgeana. Jorge Luis Borges toma una escena universal, canónica y la convierte, en principio, en algo nuestro. Soy uruguayo, no argentino, pero cuando digo “nuestro” me refiero a una escena típicamente criolla, clásicamente rioplatense: un gaucho de la zona pampeana es asesinado por su ahijado. Este gaucho que, si bien se desplazaba por el sur de la provincia de Buenos Aires, bien podría pertenecer a los campos de Entre Ríos o a los de la Banda Oriental.

La capacidad de Borges de procesar una escena icónica de la Historia Universal —que ha sido tomada una y otra vez por grandes creadores, como Shakespeare o Quevedo— y llevarla a estas latitudes es lo que convierte la grandilocuencia de esta puesta en un acto sencillo. Sencillo, aunque igual de doloroso, en el que los protagonistas son personas cotidianas; no figuras enaltecidas y resignificadas, sino anónimos (cualquiera de nosotros).

En esa línea, Borges no solo traduce la escena al lenguaje y al paisaje rioplatense, sino que también logra captar la universalidad del dolor y la traición. La expresión "¡pero, che!" carga una mansa resignación que, a su manera, iguala el patetismo del "¡tú también, hijo mío!" de Julio César, que le lanza a su protegido Marco Junio Bruto. Es un grito menos grandilocuente, más terrestre, pero igual de devastador. Con apenas dos palabras —expresión que hay que oírlas, no leerlas—, el gaucho expresa sorpresa, dolor y, sobre todo, la profunda incomprensión de quien no espera la daga de una.