"¡Desembarque de mi avión!": El Puma Rodríguez fue obligado a bajarse de un vuelo luego de discutir con el personal

El Puma Rodríguez fue obligado a bajarse de un avión luego de protagonizar una discusión con el personal del vuelo

El cantante José Luis Rodríguez , mejor conocido como "El Puma" , fue el protagonista de un escándalo en medio del abordaje a un vuelo, que derivo en una discusión y l a orden posterior de que se "bajara" de la aeronave, lo que además provocó que quedara varado en el aeropuerto de Quito, Ecuador.

La situación se viralizó en las últimas horas a través de varios videos de redes sociales, que documentan como e l artista venezolano de 82 años es obligado a bajarse del avión de American Airlines luego de protagonizar un encontronazo con los trabajadores de la aeronave por una discusión sobre su equipaje.

Rodríguez esperaba viajar desde Ecuador hasta Miami, donde vive, en dicho avión, pero mientras se producía el abordaje el artista colocó su valija de mano en un compartimiento superior que no correspondía a su fila.

Un funcionario le pidió a Rodríguez si podía mover su valija hasta su lugar, algo que el cantante declinó y eso motivó una discusión que escaló rápidamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeflowersok/status/1993284638706393222?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1993284638706393222%7Ctwgr%5Ecb79358c121817c6036ce77379cca038758082ae%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elpais.com.uy%2Ftvshow%2Fpersonajes%2Fdesembarque-escandalo-con-el-puma-rodriguez-expulsado-de-un-avion-tras-cruce-explosivo-por-su-equipaje&partner=&hide_thread=false Escándalo en pleno vuelo. Bajaron al “puma” Rodríguez de un avión de American Airlines tras un altercado con la tripulación por una valija que no quiso mover y por supuesta medicación que llevaba, según dijo el cantante que pidió disculpas varias veces pero no alcanzó y lo… pic.twitter.com/TiNKXOTPtC — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) November 25, 2025

A pesar de que Rodríguez se disculpó, fue obligado a bajarse del avión por el altercado, lo que provocó que no pudiera regresar a su ciudad de residencia.

"¡Desembarque de mi avión!", se escucha que le indica uno de los miembros del personal del vehículo en uno de los videos que se viralizaron en redes.