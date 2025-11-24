Con Orsi y los directores de los festivales de Málaga y San Sebastián, se lanzó el Festival MASS en Cinemateca: las películas que se podrán ver

Desde este lunes 24 hasta el miércoles 26 de noviembre, Málaga y San Sebastián se mudan a las salas de Cinemateca. Seis películas que fueron parte de lo mejor de las últimas ediciones de los festivales que se realizan en esas dos ciudades españolas se exhiben en el Festival MASS, un evento producido por OrcaFilms que, a su vez, se realizará en los próximos días también en Buenos Aires.

Este lunes se realizó la conferencia de prensa que lanzó la programación desde la institución de la calle Bartolomé Mitre, y en ella —que contó con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, en la previa— estuvieron presentes Gisella Previtali , presidenta de la Agencia del Cine y el Audiovisual Uruguayo (ACAU), así como también los directores de los festivales de Málaga y San Sebastián, Juan Antonio Vigar y Jose Luis Rebordinos , respectivamente.

En el comienzo, ambos destacaron que esta segunda edición del Festival MASS se realizara en las salas de Cinemateca, algo que consideraron "natural" por la búsqueda que esa institución tiene a la hora de la diversificación de la cartelera de cine en Montevideo.

"A veces te dicen que los sueños se pueden convertir en realidad, en esta ocasión ha sido así", comenzó diciendo Vigar, sobre su presencia en Cinemateca. "Venimos de nuevo con un planteamiento de hacer llegar a todo el público aquellas películas que consideramos más relevantes de nuestros respectivos festivales de la edición pasada".

"Las Cinematecas son de los pocos templos que me gustan, junto con las librerías. En las cinematecas es donde se guarda la memoria audiovisual de los pueblos, creo que pocos sitios son más importantes, aunque a veces no se les dé la importancia que tienen", sumó Rebordinos.

El director de San Sebastián —que en estos días presentará en las salas de Cinemateca las películas La cena, Los tigres y Karmele— consideró además que los festivales, actualmente, cumplen tres funciones principales: ser "prescriptores" de buen cine, ser espacios de riesgo y ensayo para las películas, y constituirse en baluartes de la defensa de los derechos humanos a través de la cultura.

"Creo que nunca ha habido tanta información como hoy en día. Es decir, cualquier persona joven normalmente ve mucho más audiovisual que el que veíamos nosotros. Pero lo ven en las redes, de a cachitos, en TikTok y esas cosas. Cada vez más hacen falta prescriptores. Los festivales de cine se han convertido en prescriptores, es decir, hacen una preselección y ya el espectador que quiere ver películas sabe que si una película está en San Sebastián le garantiza ciertas cosas, si ha estado en Málaga puede ser que sean otras, si ha estado en Locarno otras", expresó Rebordinos.

"Creo que vivimos una época muy compleja en el mundo donde, sin entrar en ideologías políticas de ningún tipo, los derechos humanos son más puestos en entredicho, Los festivales de cine, como cualquier manifestación cultural, tienen que hacer una defensa cerrada de los derechos humanos básicos. La cultura tiene que decir algo sobre eso", agregó.

Vigar —cuyo festival trajo para exhibir las películas La buena letra, Sorda y Una quinta portuguesa— destacó a la cultura como "instrumento para la transformación intelectual y emocional de las personas", y algo que se necesita más que nunca en estos momentos de la historia.

"La cultura está, en gran medida, sitiada en el mundo y nosotros no podemos cambiar ese mundo tal cual y de manera global, pero sí podemos influir en nuestro entorno y a partir de esa transformación intentar que eso se vaya expandiendo para que la cultura vuelva a tomar el lugar que debe tener en una sociedad, y que en este momento quizás se perdió", dijo, y agregó que, por otro lado, no se debe perder el foco industrial de los festivales como estos.

"Somos ecosistemas donde conviven todos los agentes importantes en el ámbito industrial, y que son los que de alguna manera van a dotar de músculo a un sector que necesita de los recursos económicos y del movimiento de las coproducciones, del tránsito de esas películas. Nosotros en Málaga aspiramos a intervenir en toda la cadena de valor del audiovisual, de tal manera que estamos en el ámbito del laboratorio, del work in progress, de la exhibición y de la venta internacional del producto audiovisual español. Creo que teniendo unos miembros fuertes en el ámbito industrial, los festivales estamos colaborando a darle dimensión, fuerza y capacidad de influencia al cine."

El vínculo con Uruguay y Argentina

Consultado por El Observador luego de la conferencia, el director del Festival de Málaga consideró la posibilidad de que exista un evento como el Festival MASS como una forma de fortalecer los vínculos entre el cine europeo y el rioplatense.

"Estamos favoreciendo el movimiento de talento, también la faceta industrial que hace falta, porque al final no olvidemos que el cine, más allá de lo creativo, también es una industria, también debe moverse con referencias económicas. Poder mostrar ese trabajo abre posibilidades para que el cine español a medio y largo plazo pueda tener una distribución razonable en los países, en este caso Uruguay y Argentina, y de la misma manera trabajamos para que el cine de todo el área pueda verse a través del Festival de Málaga en España y en Europa."

Rebordinos, por su parte, destacó que sin un evento de este tipo "algunas de estas películas nunca se estrenarían, probablemente, en Buenos Aires ni en Montevideo". Y luego: la importancia de su existencia para "estrechar relaciones".

"Nos sirve para conocer gente, hacer relaciones, hacer entrevistas, hablar de películas para el próximo año. Es decir, tiene una doble función: la directa de un festival, que es mostrar una selección de las mejores películas, y la otra ir conociendo mejor vuestros países", concluyó.

La programación del Festival MASS

La buena letra

De Cecilia Rico

Lunes 24 - 19 horas

Durante la posguerra, Ana trata de salir adelante con su familia; la guerra civil ha abierto una profunda herida en todos ellos, especialmente en su cuñado, Antonio. Ana intenta curar esa herida a base de guisos, secretos y silencios.

Los tigres

De Alberto Rodríguez

Lunes 24 - 21.30 horas

Antonio y Estrella son hermanos. Su padre era buzo. Llevan toda la vida en el mar. Antonio es el Tigre, un buzo imbatible, el compañero que todos quieren cuando te juegas la vida cada día. Estrella le asiste en la barcaza en la que trabajan. Ella le mantiene unido a tierra; fuera del agua es un desastre. Pero, tras un accidente, el futuro se les presenta oscuro. Una situación que puede cambiar cuando dan con un alijo de cocaína. Antonio no ve otra posibilidad, Estrella no lo ve claro. Como siempre.

La cena

De Manuel Gómez Pereira

Martes 25 - 19 horas

Dos semanas después de acabar la Guerra Civil, Franco solicita una cena de celebración en el Hotel Palace. Un joven teniente, un maître meticuloso y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina, deben preparar un banquete impecable en tiempo récord. Todo parece ir sobre ruedas, pero en la cocina se trama algo más que un menú. La fuga está servida.

Sorda

De Eva Libertad

Martes 24 - 21.30 horas

Ángela, una mujer sorda, va a tener un hijo con Héctor, su pareja oyente. La llegada de la niña altera la relación de pareja, y lleva a Ángela a afrontar la crianza de su hija en un mundo que no está hecho para ella.

Una quinta portuguesa

De Avelina Prat

Miércoles 25 - 19 horas

La desaparición de su mujer deja a Fernando, un tranquilo profesor de geografía, completamente devastado. Sin rumbo, suplanta la identidad de otro hombre como jardinero de una quinta portuguesa, donde establece una inesperada amistad con la dueña, adentrándose en una nueva vida que no le pertenece. 19 hrs UNA QUINTA PORTUGUESA

Karmele

De Asier Altuna Iza

Miércoles 25 - 21.30 horas

País Vasco, 1937. Karmele y su familia se refugian en Francia tras ser expulsados de su hogar a causa de la guerra. Allí, Karmele es contactada por la embajada cultural vasca en el exilio, que trata de luchar contra la guerra a través de la música y el baile, y conoce a Txomin, trompetista profesional del que se enamora. Después de vivir un tiempo en Venezuela, la pareja vuelve a casa con la esperanza de recuperar todo aquello que les fue arrebatado.