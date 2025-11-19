Los festivales de cine de Málaga y San Sebastián se mudan a Cinemateca por tres días: así será el Festival MASS en Montevideo

Producido por Orca Films, el evento presenta seis largometrajes galardonados en las más recientes ediciones de los festivales de Málaga y San Sebastián, dos de los encuentros cinematográficos más importantes del mundo del habla hispana, durante tres días consecutivos. El festival será presentado por José Luis Rebordinos, director del Festival de San Sebastián, y Juan Antonio Vigar, director general del Festival de Málaga.

Además de ellos, una delegación española viajará a Montevideo en representación de las películas. Por parte del Festival de Málaga se proyectarán: Sorda , galardonada con la Biznaga de Oro a la Mejor Película española y Biznaga de Plata al Premio del público que será presentada en las dos ciudades por su realizadora Eva Libertad y su productora Miriam Porte; La buena letra , una de las más aclamadas del año por la crítica, que estará acompañada por su directora Celia Rico y su protagonista Loreto Mauleón; y Una quinta portuguesa, que está teniendo una gran acogida por parte del público en su estreno en salas comerciales y que contará con la presentación de la cineasta Avelina Prat y su productora Miriam Porté.

Respecto a la programación del Festival de San Sebastián, se presentarán la película Karmele , que fue una de las Proyecciones Especiales de la Sección Oficial, que estará acompañada por su director, Asier Altuna; Los tigres, ganadora del Premio del Jurado a la Mejor Fotografía, que será presentada por sus productores Koldo Zuazua y Juan Moreno; y La Cena , que fue programada en las Galas RTVE y estará representada por su realizador Manuel Gómez Pereira y su protagonista, el actor Asier Etxeandia.

Las películas

La buena letra

De Cecilia Rico

Lunes 24 - 19 horas

Embed - Festival MASS- La Buena Letra (Cecilia Rico)

Durante la posguerra, Ana trata de salir adelante con su familia; la guerra civil ha abierto una profunda herida en todos ellos, especialmente en su cuñado, Antonio. Ana intenta curar esa herida a base de guisos, secretos y silencios.

Los tigres

De Alberto Rodríguez

Lunes 24 - 21.30 horas

Embed - Festival MASS- LosTigres (Alberto Rodriguez)

Antonio y Estrella son hermanos. Su padre era buzo. Llevan toda la vida en el mar. Antonio es el Tigre, un buzo imbatible, el compañero que todos quieren cuando te juegas la vida cada día. Estrella le asiste en la barcaza en la que trabajan. Ella le mantiene unido a tierra; fuera del agua es un desastre. Pero, tras un accidente, el futuro se les presenta oscuro. Una situación que puede cambiar cuando dan con un alijo de cocaína. Antonio no ve otra posibilidad, Estrella no lo ve claro. Como siempre.

La cena

De Manuel Gómez Pereira

Martes 25 - 19 horas

Embed - Festival MASS- LA CENA (Manuel Gomez Pereira)

Dos semanas después de acabar la Guerra Civil, Franco solicita una cena de celebración en el Hotel Palace. Un joven teniente, un maître meticuloso y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina, deben preparar un banquete impecable en tiempo récord. Todo parece ir sobre ruedas, pero en la cocina se trama algo más que un menú. La fuga está servida.

Sorda

De Eva Libertad

Martes 24 - 21.30 horas

Embed - Festival MASS- SORDA (Eva Libertad)

Ángela, una mujer sorda, va a tener un hijo con Héctor, su pareja oyente. La llegada de la niña altera la relación de pareja, y lleva a Ángela a afrontar la crianza de su hija en un mundo que no está hecho para ella.

Una quinta portuguesa

De Avelina Prat

Miércoles 25 - 19 horas

Embed - Festival MASS- LA QUINTA PORTUGUESA (Avelina Prat)

La desaparición de su mujer deja a Fernando, un tranquilo profesor de geografía, completamente devastado. Sin rumbo, suplanta la identidad de otro hombre como jardinero de una quinta portuguesa, donde establece una inesperada amistad con la dueña, adentrándose en una nueva vida que no le pertenece. 19 hrs UNA QUINTA PORTUGUESA

Karmele

De Asier Altuna Iza

Miércoles 25 - 21.30 horas

Embed - Festival MASS - KARMELE (Asier Altuna Iza)

País Vasco, 1937. Karmele y su familia se refugian en Francia tras ser expulsados de su hogar a causa de la guerra. Allí, Karmele es contactada por la embajada cultural vasca en el exilio, que trata de luchar contra la guerra a través de la música y el baile, y conoce a Txomin, trompetista profesional del que se enamora. Después de vivir un tiempo en Venezuela, la pareja vuelve a casa con la esperanza de recuperar todo aquello que les fue arrebatado.