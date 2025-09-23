Daniel Hendler con El Observador en San Sebastián: "Inaugurar el festival ya es un premio"

Una vez más, Daniel Hendler ha llegado al Festival de Cine de San Sebastián y fue recibido de manera especial. No sólo porque su película 27 Noches abrió la gala inaugural al tiempo que compite como Mejor Largometraje , sino porque además su otro filme, Un cabo suelto también puja por llevarse un premio desde la sección Horizontes Latinos. Todos son elogios para el actor uruguayo.

“Inaugurar un festival ya es un premio. Estamos muy contentos”, reconoce tímidamente Hendler cuando se le recuerda el camino exitoso que tiene en este certamen desde hace varios años. En 27 Noches, producida por La Unión de los Ríos y Santiago Mitre, además de dirigir la historia es Casares, un perito que intenta demostrar que Martha Hoffmann (Marilú Marini) no está senil sino que sólo quiere disfrutar de su dinero sin que sus hijas intervengan. Y allí se platea el tema de la vejez. “¿Cómo llegaremos? Si llegamos”, interviene Carla Peterson , una de las hijas en la ficción. “Son muchas preguntas que no te queres hacer porque no sabemos hasta que estás ahí. Y la peli platea también cómo se acompaña en ese momento, porque cada familia tiene sus particularidades”.

CINE URUGUAYO La rareza uruguaya que llegó a Venecia de la mano de Daniel Hendler: "Es algo que la IA no sabría hacer"

“Fue un poco alienante. Después es como andar en bicicleta, empezás a acostumbrarte. Ayudan mucho los mini monitores portátiles y tener un doble de luz, el mío Gabo Baigorria que es amigo y talentoso director de teatro, ocupa mi lugar para medir la luz como si tomara mi rol. Me gustó mucho hacerlo pero disfruto más solo dirigir o solo actuar”, dice Daniel.

Trabajar con Marilú Marini es una experiencia en sí misma. “Ya habíamos trabajado juntas. La conocí siendo muy chica y cada vez que venía a Buenos Aires había que sacar entrada para verla”, recuerda Carla. “Ah si? Quién te llevaba? Tus papás?”, indaga Hendler. “No, mis padres no me llevaban mucho al teatro. Me llevaba sola”, dice entre risas Peterson. Y allí afloran las anécdotas de Marilú. La actriz argentina instalada desde hace décadas en Paris, quien participó del musical Hair, quien vio a Jimmy Hendrix y a Jim Morrison tocando en bares de Nueva York, quien le tomó audición a Tanguito, entre tantas cosas.

IMG_7434

Para Carla, este es su primer San Sebastián , “también participé en Blondi de Dolores Fonzi pero no pude viajar a acompañar a la película. Así que es mi debut en el festival y estoy feliz porque es posible gracias al cine argentino”.

Tanto Hendler como Carla cuentan emocionados lo vivido la jornada del estreno de 27 Noches luego de la proyección. “El público arma un pasillo por donde bajamos quienes formamos parte del filme y te aplauden conmovidos y esa es una sensación inigualable”. La película se estrenará el 17 de octubre en Netflix.