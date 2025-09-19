Empieza el festival de San Sebastián y un uruguayo quiere pegar primero en la carrera por la Concha de Oro

Este viernes comienza una nueva edición del Festival de Cine de San Sebastián y, en esta ocasión, hay tres películas argentinas en competencia oficial pujando para alzarse con el premio máximo: la Concha de Oro. Entre ellas está la que oficia de apertura, 27 Noches, dirigida y protagonizada por el actor uruguayo Daniel Hendler .

El filme cuenta con producción de Santiago Mitre y Agustina Llambí Campbell (La Unión de los Ríos) y es una adaptación del libro homónimo de Natalia Zito. Cuenta la historia de Martha Hoffmann (en una exquisita interpretación de Marilú Marini), una excéntrica millonaria mecenas de 80 años, cuyas hijas (Carla Peterson y Paula Grinszpan) la internan en un neuropsiquiátrico para evitar que siga despilfarrando la fortuna que, algún día, heredarán. Hendler es Casares, un perito que intentará demostrar si la anciana está realmente senil o es una maniobra de sus hijas para quedarse con los millones antes del tiempo.

Hendler, además, participa en el Festival con otra película suya: Un cabo suelto, una coproducción uruguaya, argentina y española . La historia se desarrolla en Fray Bentos, Uruguay, que ya se estrenó oficialmente en otro festival, el de Venecia.

Embed - UN CABO SUELTO - Tráiler Oficial

La proyección de 27 noches no sólo es el estreno internacional sino que abre la ceremonia inaugural en donde se rinde homenaje y recibe un Premio Donostia Esther García, productora española, quien desde 1986 trabaja a la par de Pedro Almodóvar en El Deseo, y que fue responsable de la realización del filme argentino Relatos Salvajes de Damián Szifrón, entre otros.

En la clausura, le entregarán el mismo galardón a la actriz americana Jennifer Lawrence, quien presentará Die, my love, filme adaptación de la novela de la argentina Ariana Harwicz.

Otras películas argentinas en sección oficial son: Belén de Dolores Fonzi, quien dirigió, protagonizó y coescribió junto a Laura Paredes y habla sobre una joven tucumana que sufrió un aborto espontáneo a pocas semanas de su gestación y fue encarcelada. Las Corrientes de Milagros Mumenthaler, que cuenta la historia de Lina, una joven diseñadora de modas que da un giro inesperado a su vida cuando deja todo, estando en la cima de su carrera, atrapada por un pasado que parece no querer soltarla.

En el marco del festival y en Otras Actividades se proyectará el 26 de septiembre en la sala Príncipe, Verano Trippin, ópera prima de Morena Fernández Quinteros, con producción de Orca Films, que cuenta con los protagónicos de Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna. Dos adolescentes de la Patagonia que anhelan dejar su pueblo para viajar a la gran ciudad a cumplir sus sueños. Para ello, deciden reunir dinero vendiendo marihuana y todo se va de las manos. Lali Espósito (quien forma parte del Jurado Oficial del festival) integra el elenco haciendo una participación especial.

Otros filmes argentinos en competencia en distintas secciones son: Hijo mayor de Cecilia Kang, El Mensaje de Ivan Fund, Nuestra tierra de Lucrecia Martel (documental sobre el asesinato de Javier Chocobar) y Siempre es de noche de Luis Ortega. En la sección Made in Spain, se proyectará Miss Carbón de Agustina Macri, con el protagónico de Lux Pascal, hermana de Pedro.

Una de las sorpresas recientemente confirmada, es la presencia de Angelina Jolie el próximo domingo 21 para acompañar la película Couture de Alice Winocour que protagoniza junto a Louis Garrel y Garance Marillier, que va a Competencia Oficial. El telón se acaba de abrir en esta 73 edición y el cine de todo el mundo tiene puestos sus ojos en la ciudad vasca.