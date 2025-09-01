El uruguayo Daniel Hendler, la estrella sudamericana que se lleva los focos en San Sebastián con dos películas como director

Comenzó septiembre y con él, la cuenta regresiva para una nueva edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. El viernes 19 se correrá el telón en la ciudad costera del País Vasco para el estreno mundial de 27 noches , la película de Daniel Hendler que inaugurará la Sección Oficial a concurso y competirá por la Concha de Oro.

El uruguayo, dirige y protagoniza este filme en el que la actriz argentina (radicada en París) Marilú Marini encarna a una millonaria octogenaria que es ingresada a la fuerza por sus hijas en una clínica psiquiátrica.

La producción es de Santiago Mitre (director de Argentina, 1985) y de Agustina Llambi Campbell de La unión de los ríos. El guion está basado en el libro homónimo de Natalia Zito e inspirado en una historia real. Junto a Hendler y Marilú Marini están Humberto Tortonese, Julieta Zylberberg, Paula Grinszpan y Carla Peterson. Marini es Martha Hoffman, una mecenas de 83 años y Hendler es Casares, un perito que investiga si realmente Martha está padeciendo de demencia o son sus herederas quienes quieren controlar su fortuna y por eso, intentan sacársela de encima. Este filme estará disponible en Netflix desde el 27 de octubre.

IMG_6396

Esta nueva película cuenta la historia de Santiago, un oficial raso que luego de cruzar la frontera de Argentina a Uruguay de forma poco ortodoxa y con ayuda de Rocío, una empleada de la aduana, dedica sus días a probar e inspeccionar quesos que se venden en un puesto de Fray Bentos. Cuando llegan oficiales argentinos buscándolo, Santiago emprende dos misiones: escapar de ellos y, a la vez, encontrar a Rocío, de quien se enamoró.

Este tercer largometraje que lo tiene como director fue ganador del Premio WIP (work in progress) Latam el año pasado y fue seleccionado en 2023 en el Foro de Coproducción. Como actor presentó en ediciones anteriores en este mismo festival: El fondo del mar de Damián Szifrón, Whisky de Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, El abrazo partido de Daniel Burman, Los suicidas, de Juan Villegas y “Una novia errante” de Ana Katz.

Con todos estos antecedentes, no está de más decir que se ha ganado el derecho de sentirse uno de los actores–directores preferidos de este festival.