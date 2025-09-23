Dólar hoy: esta es la cotización del martes 23 de setiembre, según el BROU

Dólar hoy Getty Images

El dólar abrió este martes 23 de setiembre con un valor de $ 38,70 la compra y $ 41,10 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).

En el histórico, la compra del dólar estadounidense subió $ 0,15 mientras que la venta también aumentó $ 0,05 respecto al lunes 22 de setiembre.

Dólar en Argentina: ¿cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos? El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este martes a A$ 1.380 la compra y A$ 1.430 la venta, según el diario argentino El Cronista. El tipo de cambio bajó 5,61%.

Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 28,24 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,71 de acuerdo a la herramienta Cuex.