Vuelve Sonora, el festival de podcast: los detalles de la nueva edición y los visitantes internacionales

El próximo mes, Sonora, festival de podcast, el evento más importante vinculado a ese formato de audio en Uruguay, regresa con una nueva edición. Este año el evento se realizará en el Centro Cultural de España en Montevideo (CCE) el viernes 21 de noviembre desde las 17 horas y el sábado 22 a partir de las 11, con entrada gratuita.

Tras una primera edición experimental y una segunda de crecimiento, Sonora 2025 se presenta como una oportunidad de consolidación, un espacio que reúne a audiencia, productores, gestores culturales, estudiantes y profesionales del sector, tanto de Uruguay como de toda Iberoamérica. En total, participarán siete invitados internacionales, que se sumarán a una amplia representación local.

El primer día tendrá la participación de la periodista española Isabel Cadenas Cañón , creadora del podcast (De eso no se habla) , quien dialogará con la periodista uruguaya Ana Laura Pérez. También habrá un episodio en vivo de Hotel Jorge Juan , el podcast de Vanity Fair España, conducido por Javier Aznar, que entrevistará a un invitado sorpresa.

Maxi Guerra , responsable del exitoso Gastropolítica , estrenará una nueva producción original.

, responsable del exitoso , estrenará una nueva producción original. Santas Listas , uno de los referentes del podcast de cine en Uruguay, regresa tras participar en la primera edición.

, uno de los referentes del podcast de cine en Uruguay, regresa tras participar en la primera edición. Perdidos en el éter , histórico podcast uruguayo de cultura pop.

, histórico podcast uruguayo de cultura pop. Ruido de mate, un nuevo podcast de historias estrenado este año, abrirá el festival.

Los asistentes podrán acercarse a conversar con Podcast en la feria, que se graba desde la feria Tristán Narvaja, y que registra impresiones y entrevistas improvisadas.

Habrá además una mesa de debate sobre medios uruguayos y su transformación digital, moderada por el periodista argentino Pablo Fisher (Escucha Podcast), con representantes de la diaria, El País y El Observador que compartirán sus experiencias en podcast, videopodcast y streaming.

Al cierre se entregará por segunda edición consecutiva el Premio Sonora Aural. Un jurado integrado por seis especialistas de Uruguay y Argentina elegirá, entre las 56 producciones que se postularon, al podcast más destacado del período comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025.

El ganador representará al Sonora, festival de podcast en el Premio Aural Global, junto con los vencedores de otros festivales que integran el Circuito Iberoamericano de Festivales de Podcast (CIFESPOD).

El sábado 22, en tanto, será el turno de Sonora Creativa, una jornada que ocupará tres salas en simultáneo con charlas, talleres y clubes de escucha. Este año, la propuesta crece: de dos instancias con instructores internacionales en 2024 a seis actividades formativas y tres clubes de escucha, todas gratuitas con inscripción previa.

En la sala de escucha, participarán un ganador uruguayo y dos de los tres podcasts en español elegidos entre los 100 mejores de la historia por Left of the Dial Media:

(De eso no se habla) , con su creadora, Isabel Cadenas Cañón .

, con su creadora, . Radio Ambulante , con la productora argentina Emilia Erbetta .

, con la productora argentina . 8 que cuentan, ganador del Premio Sonora Aural 2024, guiado por la periodista uruguaya Nausícaa Palomeque, y con la participación de la escritora Carolina Bello.

También habrá un espacio para el streaming. Desde Argentina llegan dos representantes del canal Blender:

Federico Rusconi , director de alianzas estratégicas y eventos, ofrecerá una charla sobre alianzas.

, director de alianzas estratégicas y eventos, ofrecerá una charla sobre alianzas. Egu, director de arte y parte de la creación del proyecto, hablará sobre el ecosistema e identidad de medios digitales.

Sonora Creativa tendrá además una charla sobre el panorama de la ficción sonora en español, a cargo de Pablo Fisher, docente de la diplomatura en podcast de la Universidad Nacional de Rafaela. Además, Javier Aznar conversará sobre los aprendizajes que dejan los podcasts conversacionales, y Emilia Erbetta, de Radio Ambulante, dará un taller sobre cómo entrevistar pensando en audio.

Por último, habrá un focus group podcastero: los participantes podrán escuchar el primer episodio de El peor cuento de Quiroga, una serie de docuficción narrada por la periodista Camila Cibils y el actor Roberto Suárez. Cibils guiará la conversación.

¿Cómo conseguir las entradas?

Tanto Sonora, festival de podcast como Sonora Creativa son eventos gratuitos con inscripción previa. Las entradas se pueden reservar en RedTickets para el festival, y seleccionando la actividad de interés para Sonora Creativa. Para ingresar al CCE es necesario presentar cédula de identidad, DNI o documento de identificación equivalente.