Dólar
Compra 38,55 Venta 40,95

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  17°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / OBITUARIO

Quién era Udo Kier, el "villano" alemán que murió a los 81 años y fue una figura de culto para el cine

Kier apareció en cientos de películas y trabajó junto a celebridades como Andy Warhol y Rainer Werner Fassbinder

25 de noviembre 2025 - 12:12hs
UDO KIER AFP (2)
AFP

El actor alemán Udo Kier, figura de culto en Hollywood y en el cine independiente, murió el domingo en California a los 81 años, informó la revista estadounidense Variety.

Su pareja, el artista Delbert McBride, confirmó el deceso del actor en Palm Springs, a unos 170 km de Los Ángeles. No se dio a conocer la causa de muerte.

Con una carrera que abarcó más de medio siglo, Kier apareció en cientos de películas y trabajó junto a celebridades como Andy Warhol y Rainer Werner Fassbinder. Saltó a la fama en la década de 1970 con sus interpretaciones de Frankenstein y Drácula, producidas por Warhol.

Más noticias
El Puma Rodríguez fue obligado a bajarse de un avión luego de protagonizar una discusión con el personal del vuelo
INSÓLITO

"¡Desembarque de mi avión!": El Puma Rodríguez fue obligado a bajarse de un vuelo luego de discutir con el personal

Martin Charquero y Rodolfo Pereira
CLÁSICO

Tensión al aire entre Martin Charquero y Rodolfo Pereira en la transmisión de TV del clásico: "No me toqués" y "no me levantes el dedo"

Kier afirmó haber comido solo ensalada y agua durante una semana para perder rápidamente unos cinco kilos para el papel de Drácula, y llegó a pasar tiempo en una silla de ruedas por lo débil que quedó.

UDO KIER AFP

También apareció en varias películas dirigidas por el director danés Lars von Trier, incluidas Manderlay, sobre una plantación de Alabama en la década de 1930 donde aún había esclavos, y la cinta de arte erótico Nymphomaniac.

Pero Kier se sentía igualmente cómodo en el cine comercial. Sus penetrantes ojos azules e intensidad teatral lo hicieron destacar en Ace Ventura: Pet Detective, Armageddon y Blade, a menudo por encarnar villanos elegantes, excéntricos o personajes de otro mundo.

"Jamás existirá otra persona y artista como Udo Kier. Qué sentido del humor, qué buen gusto, qué alegría de vivir", escribió en X el cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho, que dirigió a Kier en las películas Bacurau (2019) y El agente secreto (2025).

Nacido como Udo Kierspe en Colonia en 1944 y rescatado de los escombros después de que un bombardeo aliado alcanzara el hospital, Kier creció en la austeridad de la Alemania de posguerra antes de mudarse a Londres a los 18 años para aprender inglés.

Vivió muchos años entre Europa y Estados Unidos antes de afincarse primero en Los Ángeles y luego en Palm Springs.

Conocido por su personalidad extravagante y su gusto por la vida nocturna, Kier bromeó una vez: "Me gustaba la atención. Por eso me hice actor".

Temas:

Udo Kier Alemania cine

Seguí leyendo

Las más leídas

El equipo titular de Nacional que comenzó jugando el clásico en el Campeón del Siglo por la primera final de la Liga AUF Uruguaya
NACIONAL

Nacional recibió una multa tras el clásico contra Peñarol, Sebastián Eguren no fue sancionado y a Lucas Villalba le dieron dos partidos de suspensión

La directora de la Secretaría de Derechos Humanos de Uruguay, Alejandra Casablanca, habla durante la presentación de los avances y lineamientos previstos para el quinquenio de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente 
PRESIDENCIA

Funcionarios de Presidencia presentaron denuncia contra Alejandra Casablanca por acoso laboral

Martin Charquero y Rodolfo Pereira
CLÁSICO

Tensión al aire entre Martin Charquero y Rodolfo Pereira en la transmisión de TV del clásico: "No me toqués" y "no me levantes el dedo"

Diego García
JUSTICIA

Diego García fue condenado a seis años y ocho meses de cárcel por abuso sexual: estará en prisión domiciliaria hasta que su condena quede firme

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos