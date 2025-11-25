Triunfazo de Al-Hilal de Darwin Núñez ante Al-Shorta de Irak por la Champions League de Asia, que los mantiene primeros con puntaje ideal

Darwin Núñez celebró un gol para Al-Hilal en la Saudi Pro League

Darwin Núñez volvió a jugar este martes con Al-Hilal de Arabia Saudita y consiguió un trascendente triunfo este martes jugando como local ante Al-Shorta por 4-0 por la Champions League de Asia, que lo mantiene en el primer lugar del grupo, en un encuentro muy importante.

En esta oportunidad, los de Darwin Núñez vencieron al equipo iraquí con una gran contundencia.

Darwin Núñez comenzó el partido como suplente y permaneció en el banco de Al-Hilal hasta los 71 minutos.

Allí ingresó por el serbio Sergej Milinkovic-Savic y su equipo ya ganaba 2-0.

Ni bien ingresó el uruguayo llegó el tercer tanto de Al-Hilal.

El resultado final fue una goleada por 4-0 tras un gol en la hora del portugués Joao Cancelo.

Cabe recordar que el pasado sábado, Darwin Núñez fue titular por la Saudi Pro League en un partido que les costó más de lo esperado ante Al-Fateh, al que le ganaron con un tanto del uruguayo, quien, como informó Referí con un video, se retiró muy molesto y pateando una botella.

En esta ocasión, en los 18 minutos que estuvo en cancha por la Champions League de Asia, el ex Peñarol, entre otros, no convirtió.