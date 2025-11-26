"Me encanta que piensen que yo no mando", dijo Orsi, y remarcó que "la última resolución es del presidente"

El presidente Yamandú Orsi ironizó este miércoles sobre las críticas que apuntan a que quienes mandan dentro de la Torre Ejecutiva son el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.

"Mirá... me encanta. Me encanta que piensen que yo no mando. Bajo el radar... dejá quieto, mejor así. Está bárbaro, atrás de esas elucubraciones digo: 'ay, no sé, no sabía' ", respondió el presidente entre risas en entrevista con Desayunos Búsqueda.

El mandatario dijo que su forma de gobernar implica que "si hay un equipo en la cancha, es para que trabaje". "La excesiva centralidad en el presidente en todos los temas es una fortaleza, pero también una debilidad", añadió.

"Cuando los ministros salen, y me sorprendo por cosas que están pasando, digo: 'mejor que ni me enterara, para eso están. ¡Que trabajen!' ", señaló.

Orsi contó que le da "una tranquilidad enorme" tener "gente que puede atender todos los frentes que se están abriendo", pero remarcó que "la última resolución es del presidente, cuando estampas la resolución".

"Más de una vez rebotamos alguna resolución porque no nos gusta. Tengo la suerte de ser el último en ver y, (resolver) con asesoramiento técnico", cerró.