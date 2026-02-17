Orsi asistió al concierto de No Te Va Gustar para celebrar el bicentenario de la liberación de las fortalezas de Santa Teresa y San Miguel
Unas 20.000 personas participaron del evento en la Fortaleza de Santa Teresa, en Rocha
17 de febrero 2026 - 9:57hs
Presidencia
El presidente Yamandú Orsi participó este lunes en la noche de la conmemoración del bicentenario de la liberación de las fortalezas de Santa Teresa y San Miguel, en Rocha.
En un evento que combinó cultura, música e historia, Orsi presenció el show principal a cargo de la banda No Te Va Gustar.
La actividad gratuita también contó con la actuación de la banda Fluya, oriunda de La Paloma, que interpretó un repertorio propio que mezcla reggae y rock en una identidad sonora ligada al mar, la playa y la cultura costera.
No Te Va Gustar, por su parte, presentó su nuevo disco, Florece en el caos, el undécimo de la banda.
El mandatario estuvo acompañado por los ministros de Defensa Nacional, Sandra Lazo y de Educación y Cultura, José Carlos Mahía. También estuvo presente el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez y el director nacional de Educación, Gabriel Quirici.
Según estimó el gobierno, unas 20.000 personas participaron del evento en la Fortaleza de Santa Teresa.
En las imágenes oficiales difundidas, se ve al mandatario recorriendo el predio y sacándose fotos con asistentes y trabajadores.
Desde Presidencia indicaron que el evento integra el "cronograma de actividades que desarrollará la Comisión del Bicentenario en el quinquenio 2025–2030 para conmemorar los principales hechos del proceso independentista desde una perspectiva nacional, descentralizada y plural".