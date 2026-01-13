Los secretos y las curiosidades del nuevo disco de No Te Va Gustar: un viaje al interior de Florece en el caos

No Te Va Gustar empezó el 2026 con un disco nuevo : el pasado viernes 8 de enero el grupo estrenó Florece en el caos , su primer álbum de estudio en cinco años , y además de agregar diez canciones al catálogo de la banda trajo novedades en distintos planos.

Por un lado, es el primer disco que NTVG grabó en la nueva encarnación de su estudio y base de operaciones, Elefante Blanco , que a mitad de 2025 se mudó de Pocitos a Parque Rodó. La nueva versión del estudio tuvo su estreno con la grabación de este disco, con la construcción corriendo a contrarreloj para estar a punto para el registro del álbum.

En esta yuxtaposición de obra y obra, con andamios en el medio y algunas sorpresas en el proceso como la necesidad de cambiar el sistema de aire acondicionado por un ruidito que se colaba en la grabación, es que apareció la idea de florecer en el caos. Una idea que también se refleja en la aparición de estas diez canciones como un refugio y una fuente de luz y calor en medio del caos global y generalizado de estos tiempos.

CARNAVAL URUGUAYO El cierre del Carnaval de las Promesas y las fechas de las siguientes actividades: desfiles y Teatro de Verano

Esa tensión generada por la urgencia de grabar un disco nuevo en medio de un estudio recién estrenado se cruzó con la necesidad de los miembros de la banda de meterse a trabajar en canciones nuevas no solo para usar sus nuevas instalaciones, sino también por las ganas de volver a moverse para adelante después del periodo retrospectivo que vino con la extensa gira de celebración de los 30 años de trayectoria del octeto y la revisión de su obra para los shows sinfónicos que encararon en 2025.

Embed

Esos dos proyectos abarcaron buena parte de lo que se presuponía que iba a ser “el año tranquilo” de NTVG, por lo que el caos en el que florecieron estas diez canciones también tuvo mucho que ver con el poco tiempo disponible.

Esa energía llevó a un disco urgente, directo, sin sobrepensar demasiado las canciones. El grupo trabajó apoyado por el productor argentino Nico Cotton, colaborador de artistas como Wos, Cazzu y Conociendo Rusia, y que ha trabajado con Jorge Drexler y con el líder de NTVG, Emiliano Brancciari, en su faceta solista.

Con Cotton en los controles facturaron un disco con una impronta más rockera y guitarrera, aunque la dureza está en algunas de las letras, más “hostiles” y en algunos casos, con destinatarios bastante concretos para sus dardos. Ese filo contrasta con otras de las composiciones que celebran a la música como fuente de paz.

Florece en el caos está atravesado también por un cambio en la forma de trabajar las composiciones con respecto al proceso habitual de la banda. Después de años trabajando sobre “maquetas” en las que Brancciari diagramaba el rol de cada uno de los instrumentos, y por lo tanto llegaban al estudio más armadas, esta vez, el cantante y guitarrista optó por seguir otro camino.

Motivado tanto por la premura que imponía el reloj, y también por una decisión personal de dedicar más tiempo a su hijo Santino, así como por la confianza generada después de tanto tiempo de trabajo con sus compañeros de banda, el compositor decidió para este disco presentar a sus socios grabaciones caseras, a guitarra y voz, y que la versión final de cada canción se terminara de armar en colectivo, tocando y grabando.

unnamed (8)

En una escucha del disco junto a los medios, Brancciari contó que esa decisión de “no ser tan celoso” con las canciones llevó a que trabajaran todos juntos y que registraran prácticamente una canción por día en el Elefante Blanco.

La banda saldrá ahora a presentar y defender estas nuevas diez canciones en una gira internacional (el grupo quiso publicar el disco en enero, habitualmente considerado un mes “muerto” para los lanzamientos musicales, para tener esta novedad en los oídos del público de cara a los shows del 2026) que empezará en febrero y que tiene como primera fecha confirmada en Uruguay (habrá otras) un show gratuito en la Fortaleza de Santa Teresa el 16 de febrero, en el marco de los shows de los festejos del Bicentenario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ntvgoficial/status/2010746383439892979&partner=&hide_thread=false ¡ATENCIÓN URUGUAY!



El primer show del año y de toda la gira de Florece En El Caos será el próximo lunes 16 de febrero en Santa Teresa con ENTRADA LIBRE!!!!



Este show se enmarca dentro del festejo del Bicentenario de Uruguay. pic.twitter.com/Dw2r5oiZpM — No Te Va Gustar (@ntvgoficial) January 12, 2026

Florece en el caos, tema a tema: los secretos de las canciones del nuevo disco de NTVG

Tema 1- Halcones y payasos

Un crescendo de casi 30 segundos desemboca en un riff de guitarra y vientos que da la bienvenida al disco, y anticipa lo que se vendrá a lo largo del trabajo entero: un poco más de distorsión de lo habitual, melodías que calan enseguida y una letra con un tono de crítica y confrontación que se aparece luego en otras canciones. Y quizás una posible referencia en la línea “era un pajarito ahora es un halcón” al malogrado intento del exentrenador de la selección uruguaya, Diego Alonso, de cambiarle el apodo a Federico Valverde.

Tema 2- La noche de ayer

Embed - No Te Va Gustar - La Noche De Ayer

Con un tono no tan rabioso, el segundo tema recuerda a algunos de los hits pasados de NTVG y quizás termine también en esa categoría. Compuesta originalmente en 2014, estuvo entre los candidatos a entrar en el disco El tiempo otra vez avanza, pero finalmente no pasó el corte. Ahora volvió a estar en consideración y el grupo sintió que era su momento, aprobada por unanimidad.

Tema 3- En mil pedazos

La banda contó que este fue uno de los temas que “se terminó en el estudio”. Originalmente tenía un espíritu de balada, pero en el trabajo colectivo previo a la grabación se decantó hacia el tono más pop con reminiscencias ochentosas. Como curiosidad, la palabra “reconstruir” del estribillo tuvo que ser regrabada para enfatizar la “r”.

Tema 4 – En llamas

Embed - No Te Va Gustar - En Llamas

El que fue el primer sencillo del disco reitera el concepto del valor de las canciones: “hay una canción que sigue sonando y que me deja el corazón en llamas”, canta Brancciari en este tema, uno de los que ya tiene videoclip, al igual que La noche de ayer. Ese material fue grabado en el polo audiovisual Reducto, y fue la primera vez que se utilizó el sistema conocido como Virtual production, una tecnología que consiste en grabar delante de una serie de pantallas donde se proyectan escenarios, un sistema que se hizo conocido por su uso en la saga Star Wars, y que se ha convertido en uno de los últimos grandes avances de efectos especiales en los últimos años.

Tema 5- Si el mar me ve

Presentado como un “tema de verano”, el meridiano del disco tiene una melodía cálida, un estribillo pronto para ser coreado por una multitud, y una inspiración veraniega que Brancciari prefiere guardarse para él.

Tema 6 – Todo mal

Embed - No Te Va Gustar, Andrés Ciro Martínez - Todo Mal

Al momento de confeccionar esta canción apareció naturalmente la idea de invitar al argentino Andrés Ciro Martínez, líder de Ciro y los Persas, con el que NTVG comparte una amistad y un respeto mutuos desde hace años. Martínez no solo aceptó la invitación, sino que pidió agregar su característica armónica, y visitó Elefante Blanco para sumar su aporte en persona. Curiosamente, el nombre original de la canción era Paciencia, pero Los Piojos, el otro proyecto de Martínez, publicó una canción con el mismo nombre que llevó al cambio. Así como en su momento No te quiero acá fue una canción dedicada al expresidente uruguayo Jorge Batlle, Todo mal tiene como destinatario a otro mandatario, en este caso argentino. Las pistas directas están en la letra, donde aparecen dos de sus muletillas habituales: “digamos” y “o sea”.

Tema 7 - Que no te queden marcas

La banda llegó al estudio con 20 canciones candidatas al disco. NTVG no tenía pensado incluir esta canción en el setlist del disco, pero el productor Nico Cotton la terminó imponiendo.

Tema 8 – Una vida más

Otro de los temas que más cambió en comparación con su versión inicial, en este caso el cambio más notorio fue la desaparición de un riff de guitarra en pos de una mayor preponderancia del bajo, en otro de los temas más luminosos del álbum.

Tema 9 – No somos nosotros

La penúltima del disco es otra de las que tiene un pulso más rockero y una presencia fuerte de las guitarras y la sección de vientos, con un falso final donde la intención del caos y la energía más directa se cruza con lo melódico y lo más cálido que son marcas de la casa.

Tema 10 – Cartas por jugar

Para el gran final No Te Va Gustar está acompañada por el músico y compositor Nacho Algorta, a cargo de la dirección de la SUSI (Selección Uruguaya Sinfónica), un conjunto de 16 músicos que ya supieron acompañar a la banda en sus espectáculos sinfónicos. Junto al aporte de un sesionista estadounidense encargado de la guitarra lap steel y la presencia de la sección de vientos de la banda, así como del bajista Guzmán Silveira, grabaron esta canción donde aparece una vez más la idea de que hay “refugio en algunas canciones”, y que musicalmente está inspirada por la etapa final de la carrera de Elvis Presley (el “Elvis gordo”, apuntan los integrantes de la banda).