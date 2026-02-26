Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

TELEVISIÓN

Gran Hermano Uruguay abrió su casting: cómo anotarse y qué hay que incluir en la postulación

La primera edición uruguaya de Gran Hermano se estrenará este año en Canal 10, y el canal anunció este miércoles la apertura de inscripciones para participar

26 de febrero 2026 - 8:50hs
Gran Hermano Uruguay abrió sus inscripciones

A partir de esta semana los aspirantes a ser uno de los ocupantes de la casa donde transcurre el juego pueden cargar sus postulaciones en la web del canal. La convocatoria del programa especifica que el único requisito previo a la inscripción es ser mayor de 18 años "sin importar su lugar de nacimiento, género, orientación sexual, religión o ideología política. El objetivo es formar un grupo diverso y auténtico de participantes, reflejo de distintas realidades, personalidades y generaciones uruguayas. No se busca un perfil específico".

Quienes se inscriban al casting de Gran Hermano deben presentar un video de introducción y una fotografía reciente, además de completar un formulario online.

Qué datos y preguntas hay que responder para el casting de Gran Hermano

El formulario del casting pide al aspirante algunos datos personales básicos (nombre, sexo asignado al nacer e identidad de género actual, lugar de residencia, profesión o carrera que se está estudiando, situación laboral, estudios completados, composición del hogar y perfiles de redes sociales.

Luego hay que completar algunas preguntas más abarcativas, que van desde si el interesado en estar en Gran Hermano sabe nada, si fuma, condiciones médicas que padezca, hobbies o pasiones.

También hay algunas preguntas destinadas a conocer la historia de vida del posible participante. "Contanos sobre un momento que cambió tu vida" dice uno de los ítems del cuestionario.

Además, se preguntan cuáles son las motivaciones para entrar al programa y cuál sería la estrategia de juego durante el transcurso del certamen, así como algunas consultas destinadas a conocer el perfil psicológico del aspirante, como "¿Con cuál de estos líderes mundiales te sentís más cercano/a?" o "¿Cuál es la peor traición que te imaginás dentro de la casa de Gran Hermano Uruguay?".

Según Canal 10 "la producción aspira a uno de los castings más convocantes en la historia de la televisión uruguaya, con especial atención en perfiles que aporten dinamismo, historias personales interesantes y capacidad de juego, pero siempre desde la autenticidad".

"La apuesta de Canal 10 es ofrecer una experiencia fiel al espíritu original de Gran Hermano, adaptada al público uruguayo y con la calidad que caracteriza a sus grandes proyectos internacionales", agregaron.

Temas:

gran hermano Gran Hermano Uruguay Canal 10

