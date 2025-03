Emiliano Brancciari cuenta lo que aprendió después del lanzamiento de su segundo disco solista: "Fue como una terapia"

Lo otro que aprendió fue a poder subir a un escenario sin un instrumento en las manos. Para alguien que se autodescribe como tímido, y que cuando empezó su camino con la banda que capitanea desde hace 30 años, No Te Va Gustar, cantaba mirando para abajo y parado sobre el costado del escenario, el primer salto fue el de tomar el centro cuando sus dos compañeros fundadores, Pablo Abdala y Mateo Moreno, dejaron el grupo. Pero seguía sin saber qué hacer con las manos, y llegó a pedir que lo dejaran subir con una guitarra aunque el instrumento no se escuchara.

Ambos aprendizajes llegaron con el trabajo en su proyecto solista, EMI, que este viernes sacó al mundo su segundo disco, La sombra en luz . “Ahora con esto me solté, tengo otro movimiento en el escenario que también utilizo en NTVG. Hace poco hicimos un show con la filarmónica de Medellín y hay un montón de canciones en las que no toco la guitarra y me sentí cómodo, y es algo que gané con este proyecto. Fue como una terapia”, dice en Elefante Blanco, el estudio de la banda, que está en sus últimas semanas de funcionamiento antes de una mudanza a nuevo hogar musical.

Embed - EMI, Daniela Spalla - Doce Días

A diferencia de su debut solista, aquí se rodeó en el estudio de la banda con la que tocó en vivo el primer disco (que incluye en la batería a Pablo Abdala, su excompañero en NTVG). Y a diferencia de su antecesor, compuesto en el encierro pandémico, en La sombra en luz Brancciari recurrió tanto a composiciones nuevas como a otras que rescató de distintos momentos del pasado.

Algunas, incluso, fueron probadas en NTVG pero no pasaron por el tamiz sonoro del grupo, y ahora cobran una nueva entidad con este proyecto. Uno de los ejemplos es Muerto ese amor, una canción que estuvo en pugna con Chau —hoy uno de los clásicos de NTVG— para entrar al disco Por lo menos hoy, y se reconvirtió como una de las piezas centrales de La luz en sombra, con su estilo guitarrero pop.

DSC_8019.jpg

“Siempre me han preguntado cómo hacía para elegir qué canción iba para la banda y qué canción para el proyecto solista. Y en realidad, yo compongo y después el proyecto que tenga primero, que necesite canciones, es a donde van. Ahora por ejemplo estoy en plena composición para No Te Va Gustar, porque en agosto vamos a estar grabando”, adelantó Brancciari. “Entonces estoy haciendo canciones y estoy imaginando a mis compañeros tocándolas, pero capaz que No Te Va Gustar no las toma y después las agarra la banda solista y sí le quedan”, resumió.

Los primeros en escuchar las nuevas canciones de Brancciari son su hijo Santino, por una simple cuestión de proximidad y cercanía al momento de la composición y la grabación preliminar casera, y luego sus compañeros —dependiendo de qué proyecto sea—. Ahora son sus colegas de NTVG, que luego de años recibiendo maquetas donde todo estaba delineado, ahora reciben versiones solo a guitarra y voz, atendiendo un pedido que la banda le había hecho hace tiempo.

Embed - EMI - Culpa

“Aprendí a delegar con el tiempo. Me costó un montón, antes hacía hasta la línea de bajo, los vientos, las guitarras, como quería que sonara, controlaba todo. Lo hacía porque me divertía. Ahora tampoco tengo tanto tiempo como para ponerme en mi casa a hacer eso y grabarle todos los instrumentos, quiero vivir también un poquitito”, confesó.

Ese aprendizaje, que vino después de un proceso largo con No Te Va Gustar, fue más acelerado con el proyecto solista. Brancciari reconoció que si bien cuando empezó a trabajar en su primer disco sí fue más celoso, la confianza con la banda que lo acompaña y el camino recorrido hicieron que esa capacidad de delegar y no controlar llegara más rápido.

Para La sombra en luz, él y su banda estuvieron siempre abiertos a las sugerencias musicales y sonoras del productor, el argentino Nico Cotton (dueño de una larga lista de trabajos con artistas como María Becerra, Wos, Conociendo Rusia y Luck RA, entre otras figuras pop argentinas).

Emi_0876-2.jpg

Pero así como ahora superó la necesidad que tenía antes de tener que sí o sí grabar las guitarras para las canciones que había compuesto, en lo que no transa es en modificar las letras. “Me cuesta mucho cortar o sacar frases. Siento que si la escribí así, es porque necesito cierta cantidad de palabras para decir lo que quiero decir, entonces en eso no me sale ceder, me cuesta también agregar”, contó.

A delegar, a superar el pánico escénico y la timidez, a poder subir a un escenario sin un instrumento. Todo eso fue lo que aprendió Emiliano Brancciari en sus treinta años con NTVG y en el camino de su proyecto solista, que a diferencia de otros caminos similares, no nació de una ruptura ni un distanciamiento, sino todo lo contrario.

Y ahí también se aloja otro aprendizaje de este recorrido. “Ya se sabe que este proyecto es algo que yo disfruto en paralelo, y quiero seguir apostando a eso porque es lo que me hace feliz. Me hace bien y se retroalimenta con No Te Va Gustar. Tenemos bien entendido por experiencia y por los años maravillosos como grupo humano, más allá de lo musical, que todo lo que te haga bien afuera termina repercutiendo para adentro, desde hacer música hasta ir al campo a plantar papas. Entonces, todo lo que te nutre nos termina haciendo bien a todos, y este proyecto fue lo que me lo enseñó”.