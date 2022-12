Emiliano Brancciari: "El rock está en lo que hagan los jóvenes; puede estar en el hip hop, el trap o en el feminismo"

Emiliano Brancciari creó un mundo nuevo. Un mundo paralelo al que gira hace más de veinte años con No Te Va Gustar, una de las bandas referentes del rock uruguayo y con la que que vive "su mejor momento". Un mundo personal, en el que se arriesga a favor de la emancipación. Su voz ahora es, también, un mundo aparte: un proyecto solista.

Este viernes lanza Cada segundo dura una eternidad, con el que da a conocer una nueva faceta como compositor e intérprete. Un disco grabado en Long Island, Nueva York, con la producción de Héctor Castillo y una banda de músicos de primera línea como Gerry Leonard, Dan Mintseris, Jeff Hill o Glenn Patscha.

Con pulso rockero pero no purista, Brancciari muestra en doce canciones un costado ecléctico y personal que surge como el resultado de "hacer canciones por hacer canciones". Un acercamiento cuerpo a cuerpo en el que su voz se deshace de todo lo accesorio, igual que su nombre: Emi. La confianza necesaria para caminar el nuevo mundo.

Rafael Lejtreger

Emiliano Brancciari presenta su proyecto solista

Días antes del lanzamiento de su primer disco solista habló con El Observador sobre correr riesgos, empezar de nuevo –pero no de cero– y el lugar del rock en la actualidad. A continuación, un resumen de la entrevista.

¿Cuándo se dio cuenta de que quería ser músico y en qué momento vio que el éxito era posible?

Me di cuenta de que podía serlo cuando en mi barra de amigos del liceo se empezaron a formar grupos de música y yo quería ser parte de eso. Tenía una guitarra en mi casa, sabía dos o tres acordes y quería hacer música con otros. Ahí supe que era lo que me gustaba. Después, obviamente, que existían todas las trabas habidas y por haber para dedicarte a serlo en ese Montevideo de principios de los 90. ¿Y cuándo me di cuenta de que me iba a ir bien? Ya el hecho de poder grabar un primer disco [Sólo de noche], cuando ganamos el concurso de la Intendencia en el 98 que nos fuera bien era poder grabar un disco. Esa fue la primera sensación de "nos va a ir bien".

¿Y estuvo pensando en ese Emiliano al componer Cada segundo dura una eternidad?

Componiendo no, quizás ahora cuando pienso en tocar sí, porque estoy armando una banda nueva, porque voy a volver a tocar en lugares más chicos, porque me expongo de una manera diferente. Todo eso tiene bastante que ver con los comienzo. Y me gusta mucho.

Dice que se expone de una manera diferente. ¿Es porque lo siente como un proyecto mucho más íntimo?

Sí. Primero porque está despojado del colchón de mis compañeros de siempre, tiene letras que son más autorreferenciales e introspectivas. Musicalmente también mi voz tiene menos ropa alrededor. Pero con una base de apoyo: no empiezo de cero. Es todo positivo para mí. Tiene riesgos, porque tiene un montón de riesgos, pero también tiene esa base de crédito de gente que ya me da su apoyo antes de que salga el disco. Hay gente que está comprando las entradas habiendo escuchado tres canciones.

Esa base podría ser un trampolín o un lugar que te restrinja

Sí, que me restrinja o que después decepcione.

¿Siente esa presión?

No, me da un poco de nervios. Pero sé lo que tengo para dar. Sé que el disco me encanta. No puedo manejar el gusto de la gente pero sí el mío. Espero que le guste a todo el mundo pero eso es inmanejable.

¿Cómo se cocinó este disco? ¿Cómo logró este proyecto solista?

Después de Suenan las alarmas, que fue en 2017, tuve un tiempo en el que directamente no estaba componiendo porque vino toda la parte del acústico que era re-versionar y revisitar el repertorio. Estuve dedicado a eso y no a generar material nuevo hasta que empezaron a aparecer canciones para Luz y me entusiasmé con la situación y con la dinámica de la pandemia, estaba en mi casa para mi hijo, para mí y para grabar y componer. Pero terminamos de hacer Luz y la pandemia siguió. Y seguí haciendo canciones. Pero sin la necesidad de componer para la banda porque la banda estaba satisfecha y recién grabada. Desde ahí parte, desde hacer canciones por hacer canciones y tratar de no pensar en que las tenían que tocar mis compañeros.

Hacer canciones para usted.

Exactamente.

¿Hacía mucho que tenía ganas de hacer esas canciones?

Siempre pensé en esas canciones que la banda desestimó. ¿Qué hacía con eso? Siempre pensé que en alguna momento podría grabarlas tocando con otra gente, pero también es difícil porque las hice pensando en el grupo. No es tan fácil sacarlas de ahí. Entonces estaba copado componiendo, grabando en mi casa en 2021 mientras preparábamos el show del Estadio Centenario. No estábamos tocando en vivo y yo seguía componiendo y grabando. Y ahí me decidí.

Rafael Lejtreger

Emiliano Brancciari presenta su proyecto solista

¿Cómo recibió la banda la noticia de que quería hacer un proyecto solista?

Primero podrían haber tenido nervios, porque además de ser lo que amamos es nuestra fuente de trabajo. Pero una vez explicado cuál era el concepto y el fin con el que lo hacía no hubo ningún problema. Tuve todo el apoyo de ellos porque saben que estamos en un momento inmejorable en cuanto a relación, energía, proyectos, popularidad. Estamos súper bien. Entonces, ¿qué mejor momento de hacer esto que cuando estamos re bien con la banda? No es una cosa por otra. Es hacerlo en paralelo sin que nada corra riesgo. Si estuviéramos peleándonos, discutiendo, no nos fuera bien o no tuviéramos ganas de hacer un montón de cosas entendería que les hiciera ruido.

¿Qué parte suya quiere sacar en este proyecto solista?

Se dio que es desde un lugar más intimo. Soy yo, no es la banda. Más allá de que la banda soy yo también, cuando compongo de alguna manera tengo que representar a mis compañeros. Se tienen que sentir representados con lo que cantamos. Y acá no pienso en nadie. Solamente en lo que quiero decir yo.

Pienso en una canción como Rufián, que tiene algunas influencias del pop, y lo veo bailando en el videoclip. Puede ser un costado nuevo para mucha gente. ¿Cómo se siente con eso?

Es tomar otro riesgo. Es mostrar un costado que quizás la gente no conoce. Yo acá adentro soy un payaso y capaz que para afuera se me ve más serio de lo que soy. Mostrarme un poquito más. Correr un riesguito más.

Y a todo esto, sigue cantándole al amor, al desamor, al dolor...

Es lo que mueve todo. Es lo que mueve la aguja. El amor, el desamor, el amor correspondido y el no correspondido. Es la energía vital. Sin dudas. No tiene por qué ser amor de pareja. Es lo que te guía y lo que te mantiene feliz, lo que te mantiene deprimido, lo que te cambia el humor. Es por lo que nos movemos.

Vuelve a trabajar con Héctor Castillo. Después de tres discos, ¿cómo es la sinergia entre ustedes?

Tenemos un camino allanado desde lo humano. Eso está buenísimo. Y después nos super entendemos: yo le pido algo y él sabe cómo lograrlo, y él me pide algo y yo se cómo hacerlo. No quiere decir que vayamos a trabajar juntos para siempre. Pero se que él tiene las herramientas en su conocimiento para cambiar de mundos y cambiar de ropa. Los tres discos que hizo con No te va gustar son distintos de audio (Otras canciones, Suenan las alarmas y Luz) y esto también es distinto. Confío en esa capacidad que él tiene de diferenciar. Por eso lo elegí. Y también porque en cuanto hablamos me dijo "yo te armo la banda acá, te venís y lo grabamos acá en el estudio". En el estudio donde trabaja el en Nueva York y me encantó.

¿Cómo fue esa experiencia?

Estuvo alucinante. porque estaba tocando con gente que no conocía, con gente que está acostumbrada a tocar, con zarpados, con músicos que admiro muchísimo y que tienen otro ADN. Más allá de que nosotros escuchamos la música que viene de ahí, ellos la entienden desde otro lugar y está buenísimo. Y a ellos también les pareció super interesante lo que yo llevaba. Eso también me hizo volver muy contento, el entusiasmo de ellos al tocar. Ves los videos de cuando estamos grabando y los ves con los ojos cerrados, compenetrados y disfrutando. Inclusive después de que terminaron de grabar cada uno, que terminaba su trabajo, seguían viniendo a escuchar cómo iba el disco. Me felicitaron por las composiciones y eso que no entendían lo que estaba cantando.

El próximo 23 de febrero va ser el momento de tocarlo en vivo, antes de comenzar una gira por Latinoamérica, ¿cómo se proyecta hacia ese show?

En principio con un susto bárbaro. Pero estoy disfrutando del proceso. Estamos ensayando con una banda en donde casi todos no tocaron con el resto y ellos también están disfrutando. Nos divertimos. Hay que llegar bien ensayaditos y disfrutarlo. Creo que después del primer show ya vamos a aflojar y va a estar buenísimo.

¿Cómo fue el proceso de armar esta banda?

Partí de una base de seguridad que es elegir a un gran amigo como es el "Chamaco" [Pablo Abdala], fundador de No Te Va Gustar y compañero mío desde primero de liceo con el que podemos no vernos durante meses y nos vemos y parece que hace cinco minutos que nos dejamos de ver. Con el "Checo" [Enrique Anselmi], que también nos conocemos desde el liceo, tocamos mil veces juntos y somos parte de Mono Roots. Y después gente con la que no toqué nunca. Gente más joven que aporte desde otro lado y que también le aportemos desde otro lugar. Dos mujeres, que también eso está buenísimo porque no cambia solamente la sonoridad cuando cantamos juntos sino también la sensibilidad, se genera algo distinto. Una de ellas es Lula Insardi, que toca la guitarra y toca en una banda que se llama La Nesta, y Lu Romero que toca el teclado y canta. Las dos tienen proyectos solistas.

El nuevo proyecto tiene un nuevo nombre: EMI. ¿La intimidad de las canciones marcaron esa decisión?



Es como la mayoría de la gente me nombra, Me pareció que estaba bien: cortito, personal, y de confianza. Es un disco donde me estoy exponiendo tanto que está bueno que el nombre sea desde ese lado: desde la confianza. La gente que siente confianza, porque hay gente que no me conoce y me grita Emi desde el público.

¿Cómo siente ese vínculo con la gente? En sus redes comparte mucho de ese ida y vuelta con el público.

En ciertas ocasiones es como que abro los ojos y digo "wow". El día de mi cumpleaños por ejemplo, miles y miles de saludos, mensajes de amor impresionantes, de agradecimiento. No te das cuenta porque estás en tu mundo, resolviendo tus cosas y manejándote como podés. Y de repente caes en la cuenta de que por cosas que haces le estás haciendo bien a gente. Está buenísimo cuando te lo hacen saber.

¿Dónde ve que está el rock en la actualidad?

El rock siempre está en lo que están haciendo los jóvenes. El rock está ahí, es mucho más que un género musical. Está en la rebeldía, en el fuego, en las ganas de hacer, de innovar, de hacer enojar a los mayores, está ahí. Ese es el rock. Entonces puede estar en el hip hop, puede estar, en el trap, puede estar en donde sea pero está ahí. Está en el feminismo el rock.