Volvé a tu casa cuando quieras: No te va gustar y la noche que paró la tormenta para festejar sus 30 años en Montevideo

Emiliano Brancciari levanta un puño y mira al cielo. Ese cielo montevideano que amenazó con ser sacudido por una tormenta se rindió ante la multitud exultante que celebró el aniversario de No te va gustar . Cantaron, bailaron, gritaron, saltaron en un pogo multitudinario, y solo después cayeron las primeras gotas de lluvia de la noche.

En el que fue el show más largo de un año de celebraciones, que comenzó en febrero en Atlántida y continuó con casi 70 conciertos en 20 países, No te va gustar le dejó al público de Uruguay un largo repertorio de 41 canciones durante más de tres horas atravesando sus 11 discos de estudio. Es difícil que alguna de las personas que enfrentaron el frío aquella noche de junio de 1994 imaginara esta escena tres décadas después. Y ahí están.

La banda uruguaya compartió un abrazo con la ciudad que los vio nacer hace treinta años. Un show profundamente identitario, con algunos de los artistas más destacados de la música nacional, momentos emotivos y un montón de anécdotas que forjaron el camino de la banda. Una noche que será difícil de olvidar para los fanáticos de No te va gustar.

No te va gustar cerró su gira aniversario en la rambla de Montevideo



“Buenas noches amada Montevideo”, saludó Brancciari al comienzo de un show en el que recordó los inicios, dedicó canciones, escuchó al público y también pidió “libertad para los pibes detenidos en Brasil” ante flameantes banderas amarillas y negras entre la gente. “Es muy emocionante realmente estar cumpliendo 30 años y estar de vuelta en casa cerrando esta gira maravillosa. Muchísimas gracias. Es difícil hablar. Queremos hablar poco y tocar mucho”, adelantó al comienzo de lo que sería una larga noche.

Nada para ver, A las nueve, Cero a la izquierda, Verte reír, fueron el arranque del espectáculo de regreso a casa. Un show atravesado por el recuerdo permanente de Marcel Curuchet, a quien le dedicaron el espectáculo, la gira aniversario y la canción “que tanto le gustaba tocar”: Arde.

Además fue una noche de reencuentros sobre el escenario. Mateo Moreno volvió al bajo para Ya entendí, mientras Pablo “Chamaco” Abdala tomó su lugar en la batería para Reevolución y Me cuesta creer. Los tres miembros fundadores de No te va gustar volvieron a tocar, aunque nunca juntos, en una noche de celebración.

No te va gustar cerró su gira aniversario en la rambla de Montevideo Gentileza Distrito

“Imagínense que empezamos tocando sin ningún tipo de responsabilidad más que divertirnos, pasarla bien y hacer lo que nos gustaba. Ahora hacemos todo eso pero con ustedes. Ante nuestros hijos, nuestras madres y las madres de nuestros hijos”, le dijo Brancciari al público, y a ellas le dedicaron La única voz. Esa sensación familiar fue parte de la noche. Desde la dedicatoria de No te imaginás a sus hijos, hasta el momento en el que Gonzalo Brancciari subió al escenario junto a su tío para cantar Josefina, el tema que Emiliano le escribió a su abuela. También contó con la presencia del Lobo, Noé y Camilo Núñez –familia de candombe– para El Camino y Como Brillaba Tu Alma.

El escenario se convirtió en el lugar perfecto para un intercambio con una selección de artistas que fueron pasando para festejar junto a la banda.

No te va gustar cerró su gira aniversario en la rambla de Montevideo Gentileza Distrito

Hugo Fattoruso fue recibido para hacer una versión de Cielo de un solo color y Agarrate Catalina apareció para reforzar las voces del público con un coro de murga.

De nada sirve, la canción que compartieron esa noche con Florencia Núñez, se anunció en las pantallas del escenario con la voz y el rostro de Mario Benedetti leyendo Triste o buena. La cantautora rochense, que había sido parte del show de apertura al igual que la banda argentina Usted señalemelo, volvió al escenario para una de las versiones más hermosas de la noche. Y para Los villanos invitaron a Leticia Gambaro, Nikole Cedeño, Wilson de Cuadro y Oscar Pereira.

Brancciari recordó también la primera vez que Ruben Rada los fue a ver tocar en vivo. “Estábamos tocando en Mundo Afro, no nos conocía nadie prácticamente. Imagínense los nervios que teníamos esa noche. Más adelante tenía un programa de radio en la X y fue el primero que pasó un demo nuestro. Es uno de los culpables de que hagamos música”, contó antes de presentarlo como el "rey de reyes". Rada compartió entonces el escenario con la banda y el coro de Agarrate Catalina para una versión inolvidable de Clara, seguido de Terapia de murga.

No te va gustar cerró su gira aniversario en la rambla de Montevideo Gentileza Distrito

El cantante levantaba el micrófono y recorría el escenario mientras el público cantaba. Al Vacío sonaba entre la gente como un manifiesto colectivo; Venganza, la canción que grabaron junto a Nicki Nicole para su último álbum Luz, fue cantando a todo volumen por un montón de mujeres jóvenes del público; y Chau se convirtió en un coro de una potencia inusual. Las canciones, ahí entre la muchedumbre, parecen himnos. Como un manto que los cubrió a todos bajo el mismo cielo amenazante.

Hacia el final de la noche empezó a sonar Zafar y Sebastián Teysera subió al escenario para hacer una versión compartida con No te va gustar, seguida de Pensar. Una dupla que simboliza una época y un cambio internacional de la música nacional, que sorprendió al público y despertó uno de los momentos más eufóricos de la noche.

No te va gustar cerró su gira aniversario en la rambla de Montevideo Gentileza Distrito

Tan lejos, Te voy a llevar, No hay dolor, Con el viento y Fuera de control, cerraron la primera porción del espectáculo antes de que la banda volviera al escenario para construir un final en conjunto con el público.

Antes de despedirse la banda abrió un espacio para pedidos de la gente debajo del escenario, que tuvo como resultado una improvisada lista de canciones que no estaban previstas en el setlist de la noche. “¿Qué quieren escuchar? Algún pedacito que no haya cantado de alguna que me sepa la letra”. Rata. “¿Cuál otra?” Te quiero más. “Una más”, El oficial. “Unita más”. Yrigoyen. “Una más”. La rama.

“Hemos sido muy felices otra vez acá en casa, no saben lo emocionante que ha sido tocar donde todo empezó. Gracias por el amor de todos estos años”, dijo Brancciari antes de dar por terminadas más de tres horas de canciones con No Era Cierto, con las familias y los amigos de No te va gustar en el escenario. “El ciclón somos todos nosotros”, cerró. Y volvió a agradecer, varias veces más.