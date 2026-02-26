Rafael Villanueva ya no necesita diálisis y respira por sus propios medios: qué dice el último parte médico

El Sanatorio SEMM Mautone de Maldonado emitió un comunicado fechado el miércoles 25 de febrero sobre la evolución clínica de Rafael Villanueva , quien permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos desde hace 60 días luego de atravesar un cuadro de infección grave generalizada.

Según informó la institución en un parte, divulgado en redes sociales por el periodista local Marcelo Umpierrez, Villanueva cursó una etapa crítica que requirió “ atención intensiva prolongada ”, pero actualmente presenta una evolución “muy favorable”.

El parte médico indicó que, “desde el punto de vista renal, tras haber requerido tratamiento de reemplazo durante la etapa crítica, el paciente ya no necesita diálisis y se encuentra en fase de recuperación de la función renal , con adecuada producción de orina y valores de laboratorio dentro de parámetros esperables”.

En relación con la función respiratoria, el comunicado señaló que “ desde hace 48 horas se encuentra desvinculado del respirador , respirando por sus propios medios, con excelente tolerancia y adecuados niveles de oxigenación”.

Mejoría neurológica y avances en rehabilitación

A nivel neurológico, el sanatorio informó que “el paciente se encuentra lúcido, comprende indicaciones y ha mostrado una mejoría sostenida del estado de confusión asociado a internaciones prolongadas en cuidados intensivos”.

En cuanto a la movilidad, detalló que “se observa una recuperación progresiva de la fuerza muscular”. Actualmente, Villanueva “participa activamente en fisioterapia y logra sentarse al borde de la cama con asistencia, lo que constituye un avance relevante en su proceso de rehabilitación”.

Evolución infecciosa y cirugías realizadas

Desde el punto de vista infeccioso, el parte indicó que “continúa tratamiento antibiótico dirigido, con evolución favorable, sin fiebre y sin signos de infección activa”.

En el aspecto quirúrgico, el comunicado informó que en las últimas semanas se realizaron intervenciones derivadas de complicaciones circulatorias desarrolladas en la fase más crítica de la enfermedad, “incluyendo amputaciones de tejidos dañados en miembros inferiores (pies) y en ambas manos”.

La institución señaló que “la evolución postoperatoria ha sido excelente, con seguimiento permanente por los equipos de cirugía vascular y cirugía plástica”.

Estado actual

“En síntesis, el paciente se encuentra estable, sin requerimiento de asistencia respiratoria mecánica ni circulatoria, sin actividad infecciosa y con una recuperación progresiva tanto médica como quirúrgica”, concluyó el parte.

El Sanatorio SEMM Mautone destacó “especialmente el acompañamiento permanente de la familia y del entorno afectivo del paciente, cuyo apoyo resulta fundamental en un proceso de recuperación tan complejo y prolongado”, y agradeció la confianza depositada en el equipo de salud.