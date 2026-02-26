Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / EUROPA LEAGUE

Facundo Pellistri volvió a jugar en Panathinaikos tras más de un mes: visitan a Viktoria Plzen por Europa League

Facundo Pellistri no juega desde el 22 de enero y este jueves vuelve a estar a al orden de Rafa Benítez en Panathinaikos

26 de febrero 2026 - 15:01hs
Hinchas de Panathinaikos

Hinchas de Panathinaikos 

Foto: Aris Messinis/AFP

El extremo uruguayo Facundo Pellistri es suplente este jueves en la visita de su equipo, Panathinaikos, a Viktoria Plzen de República Checa en duelo revancha de los playoffs de la UEFA Europa League.

Su situación preocupa al entrenador de la selección de Uruguay Marcelo Bielsa, ya que Pellistri es el extremo derecho titular.

En la ida, Panathinaikos empató 2-2 con el equipo checo por lo que necesita ganar de visitante este jueves para posicionarse en octavos de final.

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa 
SELECCIÓN URUGUAYA

Las explicaciones de Marcelo Bielsa sobre Homenchenko, Cáceres y Pellistri: aclaró situaciones que generaron polémicas y le respondió a Arévalo Ríos

Gabor Szalai y Facundo Pellistri
GRECIA

El presente de Facundo Pellistri: de los últimos 35 partidos de Panathinaikos solo jugó cuatro y va para un mes de inactividad

Pellistri entró al minuto 76' cuando el partido estaba 1-1 (y la serie igualada 3-3).

Embed

Todos los partidos de playoffs de la UEFA Europa League

Embed

Marcelo Saracchi titular en Celtic

Tras ser titular en la ida, ingresar y protagonizar un par de remates desviados, Marcelo Saracchi es titular este jueves en Celtic que visita a Stuttgart tras perder 4-1 de locales en la ida.

Matías Vecino convocado en Celta

Matías Vecino fue convocado en Celta que recibe a PAOK tras ganar 2-1 en la ida.

Temas:

Facundo Pellistri selección uruguaya

