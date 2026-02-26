Facundo Pellistri volvió a jugar en Panathinaikos tras más de un mes: visitan a Viktoria Plzen por Europa League

El extremo uruguayo Facundo Pellistri es suplente este jueves en la visita de su equipo, Panathinaikos, a Viktoria Plzen de República Checa en duelo revancha de los playoffs de la UEFA Europa League.
Pellistri, de 24 años, no juega desde el 22 de enero y desde noviembre del año pasado ha seguido por una seguidilla de lesiones musculares que le hicieron perderse 32 de los últimos 36 partidos del equipo.
Su situación preocupa al entrenador de la selección de Uruguay Marcelo Bielsa, ya que Pellistri es el extremo derecho titular.
En la ida, Panathinaikos empató 2-2 con el equipo checo por lo que necesita ganar de visitante este jueves para posicionarse en octavos de final.
Pellistri entró al minuto 76' cuando el partido estaba 1-1 (y la serie igualada 3-3).
Todos los partidos de playoffs de la UEFA Europa League
Marcelo Saracchi titular en Celtic
Tras ser titular en la ida, ingresar y protagonizar un par de remates desviados, Marcelo Saracchi es titular este jueves en Celtic que visita a Stuttgart tras perder 4-1 de locales en la ida.
Matías Vecino convocado en Celta
Matías Vecino fue convocado en Celta que recibe a PAOK tras ganar 2-1 en la ida.