Facundo Pellistri volvió a jugar en Panathinaikos tras más de un mes: visitan a Viktoria Plzen por Europa League

El extremo uruguayo Facundo Pellistri es suplente este jueves en la visita de su equipo, Panathinaikos, a Viktoria Plzen de República Checa en duelo revancha de los playoffs de la UEFA Europa League.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Pellistri, de 24 años, no juega desde el 22 de enero y desde noviembre del año pasado ha seguido por una seguidilla de lesiones musculares que le hicieron perderse 32 de los últimos 36 partidos del equipo .

Su situación preocupa al entrenador de la selección de Uruguay Marcelo Bielsa, ya que Pellistri es el extremo derecho titular.

En la ida, Panathinaikos empató 2-2 con el equipo checo por lo que necesita ganar de visitante este jueves para posicionarse en octavos de final.

GRECIA El presente de Facundo Pellistri: de los últimos 35 partidos de Panathinaikos solo jugó cuatro y va para un mes de inactividad

SELECCIÓN URUGUAYA Las explicaciones de Marcelo Bielsa sobre Homenchenko, Cáceres y Pellistri: aclaró situaciones que generaron polémicas y le respondió a Arévalo Ríos

Pellistri entró al minuto 76' cuando el partido estaba 1-1 (y la serie igualada 3-3).

Embed

Todos los partidos de playoffs de la UEFA Europa League

Embed

Marcelo Saracchi titular en Celtic

Tras ser titular en la ida, ingresar y protagonizar un par de remates desviados, Marcelo Saracchi es titular este jueves en Celtic que visita a Stuttgart tras perder 4-1 de locales en la ida.

Matías Vecino convocado en Celta

Matías Vecino fue convocado en Celta que recibe a PAOK tras ganar 2-1 en la ida.