Orsi volvió a Uruguay luego de su gira por China: "Los resultados se van a ir viendo en el tiempo", dijo Lubetkin

El presidente Yamandú Orsi regresó este domingo a Uruguay luego de su misión oficial en China. El mandatario realizó esta mañana el traspaso de mando con la hasta hoy presidenta en funciones, Carolina Cosse.

Orsi estuvo en Beijing y en Shanghái junto a varios ministros, autoridades, empresarios y gremialistas. Entre otras actividades, se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, y firmó cerca de 30 acuerdos.

Una de las novedades que arrojó la visita oficial es que, tal como informó este jueves El Observador, Uruguay solicitará el ingreso a la Asociación Económica Integral Regional (conocida por las siglas RCEP), el acuerdo comercial más grande del mundo compuesto por 15 países de Asia-Pacífico .

En el retorno al país, el canciller Mario Lubetkin -en conversación con Subrayado (Canal 10)- destacó la cantidad de acuerdos firmados y su impacto para el país .

"Son aspectos que a lo largo del tiempo se van a ir concretizando porque son múltiples temas: académicos, universitarios, comerciales, industriales, técnicos. Venimos muy satisfechos, muy contentos", dijo.

"No solamente viene contento el gobierno, viene muy contento el sector empresarial, viene muy contento el sector académico, vienen muy contentos los intendentes", agregó.

Tras esto aseguró que llevaron adelante una "gran acción de Estado", con "resultados que se van a ir viendo en el tiempo".

Según Lubetkin, en China quedó "una gran imagen" de Uruguay, lo que se vio reflejado en un "dato" de cuando estuvieron en la Universidad de Estudios Extranjeros: "El presidente Orsi, sobre todo cuando estuvimos en la Universidad de Estudios Extranjeros, por una serie de movimientos que hizo ante los medios sociales, se transformó, si no voy errado, en el número uno como nombre por un espacio de tiempo bastante importante en los medios sociales en China".

Quien también habló en el retorno al país fue el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti. En diálogo con el citado medio, el jerarca ministerial sostuvo que fue de las misiones oficiales "más exitosas" de las que le ha tocado participar.

"Vengo muy contento, nunca había visto una delegación tan numerosa desde la parte de los privados y tampoco con tanto acuerdo firmado", remarcó.