Gobierno de Orsi guarda cautela ante la candidatura de Michelle Bachelet para liderar la ONU y orejea las condiciones políticas

De Estados Unidos se espera que facilite la asistencia a las reuniones de la ONU en Nueva York.

“Tengo el honor y el orgullo, desde este Palacio de la Moneda, de anunciar a las y los ciudadanos de nuestra patria y del mundo que hoy oficializaremos en la ciudad de Nueva York la candidatura de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet Jeria, a la secretaria general de Naciones Unidas ”, celebró el lunes el mandatario saliente Gabriel Boric, y detonó un pandemónium en la política interna de su país.

El presidente trasandino afirmó que no están “solos”, dado “el apoyo, la convicción y el coraje” del brasileño Lula Da Silva y la mexicana Claudia Sheinbaum para copatrocinar la postulación. Su sucesor José Antonio Kast prefirió no adelantar si mantendrá la posición del derrotado gobierno, pero sí salió el titular de su Partido Republicano, Arturo Squella, a acusar a Boric de dejarles con esto “el amarre más grande” a resolver y de sentenciar a la candidatura de Bachelet a arrancar “muerta” debido a sus “comentarios sistemáticos” sobre mandatarios como Donald Trump.

Desde lejos, el gobierno de Yamandú Orsi prefiere mantenerse cauto, aún cuando hace ocho meses, en ese mismo Palacio de la Moneda, el uruguayo llegó a evaluar con buenos ojos la postulación. En medio de la cumbre “Democracia Siempre” con los presidentes de Brasil, España, Colombia y Uruguay, Boric había aprovechado la instancia para conversar informalmente con sus colegas sobre el impulso de Chile para que Bachelet tome la posta del portugués Antonio Gutérres a fines del 2026.

Los cinco habían concordado en que la próxima secretaría general de Naciones Unidas debería estar en manos de una mujer latinoamericana.

Boric oficializó el lunes en La Moneda la candidatura de Bachelet a la secretaría general de la ONU

Fuentes del Poder Ejecutivo contaron a El Observador que eventualmente podrían llegar a respaldar a Bachelet si están dadas las condiciones, pero no así patrocinarla, por considerarlo inconveniente ante las responsabilidades internacionales que Uruguay tendrá en el correr del año: la actual coordinación del G77+China en el seno de la propia Naciones Unidas, la presidencia pro témpore a partir de abril de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la presidencia pro témpore del Mercosur desde el segundo semestre del año.

En el gobierno de Orsi orejean cómo evolucionan las reacciones del resto de los países ante la candidatura de Bachelet. Dentro de la región corren también otras postulaciones: la Argentina de Javier Milei nominó oficialmente a Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, en tanto Costa Rica propuso a su exvicepresidenta Rebeca Grynspan.

Por su parte, el asesor presidencial Álvaro Padrón dijo este martes en La Diaria Radio que desde Uruguay “no hay una decisión tomada porque quiere contribuir al mayor consenso posible en la región”, con la prioridad puesta en que “la región se manifieste de manera conjunta”.

Al igual que otros jefes de Estado, Orsi ha reivindicado a la ONU en tiempos en que “la tendencia es a dispersarse y a separarse”, pero ha sido crítico con su funcionamiento y su “impotencia” para garantizar la paz.

orsichina Yamandú Orsi junto a Xi Jinping Embajada de China en Uruguay

Xi Jinping ponderó roles asumidos por Uruguay

El presidente de China, Xi Jinping, ponderó a Uruguay por los tres roles protagónicos que tendrá a lo largo del 2026, según consignaron agencias chinas y consta en la declaración conjunta firmada tras la audiencia con Orsi.

China “felicitó a Uruguay por haber asumido la presidencia del G77+China” –una coordinación de 134 Estados enraizada en el Movimiento de Países No Alineados de los ‘60–, manifestó “su voluntad de cooperar en la agenda propuesta para el período con énfasis en temas de desarrollo e implementación de la Agenda 2030”, apoyó la iniciativa Uruguay Promotor de Paz y recalcó su adhesión a una América Latina y el Caribe como “zona de paz”.

De acuerdo a la agencia china Xinhua, el presidente Xi expresó a Orsi su disposición a “colaborar” con Uruguay “para fortalecer la solidaridad en el Sur Global” y promover un “mundo multipolar equitativo”.

La declaración conjunta entre ambos Estados consigna a su vez que “China celebra la presidencia pro témpore de la Celac que Uruguay asumirá en el mes de marzo de 2026”, al tiempo que Uruguay valoró “altamente” el tercer “Documento sobre la Política China hacia América Latina y el Caribe” emitido meses atrás por el gigante asiático.