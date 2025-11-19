"Es tremendo": Orsi lamentó ataque a la sede del INR y lo vinculó con el traslado de algunos reclusos

Foto: Gaston Britos / FocoUy

El presidente Yamandú Orsi lamentó este miércoles el ataque contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) del pasado domingo en la madrugada, cuando un delincuente disparó seis veces y dejó una nota amenazando a su directora, Ana Juanche.

"Es tremendo, es un dato de la realidad. Le pasó a la fiscal… hay que estar muy alerta", dijo Orsi en rueda de prensa, recordando el atentado de finales de setiembre contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. En esa ocasión, delincuentes ingresaron al patio de su casa y dispararon contra la ventana de su cuarto. En ninguno de los dos ataques hubo personas heridas.

El mandatario confirmó una de las líneas de investigación que tienen las autoridades sobre lo ocurrido este domingo: "Esto tiene que ver con algunas movidas que se están haciendo porque se terminaron de construir algunos módulos y va a haber algunos traslados. Eso genera algunos ruidos".

Consultado sobre la posibilidad de que este ataque haya sido planificado desde la cárcel mediante el uso -ilegal- de celulares dentro de prisión, el mandatario respondió: "Es un tema mundial, hay mucha tela para cortar. Hay herramientas tecnológicas para eso, hay que tener mucho cuidado".

Orsi destacó el trabajo del Ministerio del Interior y la Fiscalía en esta causa y pidió "dejarlos trabajar". Al momento no ha habido personas detenidas por el ataque al organismo, más allá que se informó de que uno de los dos delincuentes que llegaron al lugar está identificado. El hecho ocurrió minutos después de las 02:00 del domingo, cuando dos delincuentes llegaron en moto al local del INR ubicado en Cerro Largo, entre Andes y Florida, y dispararon varias veces contra las ventanas, además de arrojar una piedra envuelta en un papel que llevaba el mensaje: "Ojo x ojo la próxima va pa tu auto con tu familia adentro".