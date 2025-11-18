Dólar
Nacional / SEGURIDAD

Martinelli tras atentado al INR: Caggiani "sabe de seguridad lo mismo que yo de física cuántica"

El exministro del Interior durante el gobierno de Luis Lacalle Pou acusó a algunos representantes del Frente Amplio de "mezquindad política"

18 de noviembre 2025 - 18:47hs
Martinelli y Caggiani.

Martinelli y Caggiani. Archivo

El exministro del Interior Nicolás Martinelli acusó al Frente Amplio (FA) de "mezquindad política" por los argumentos que utilizó para hablar de los motivos detrás del atentado a las oficinas del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), donde delincuentes dispararon y dejaron un mensaje amenazante contra la titular del organismo, Ana Juanche.

Además, Martinelli criticó al senador frenteamplista Daniel Caggiani: "Sabe de seguridad lo mismo que yo de física cuántica".

Las declaraciones del exministro del Interior –hoy senador suplente del Partido Nacional– fueron reproducidas en redes sociales por el expresidente Luis Lacalle Pou y fueron en respuesta a las declaraciones del actual titular de Interior, Carlos Negro, quien atribuyó el atentado contra el INR al encarcelamiento de líderes de bandas criminales y al dominio policial en las cárceles como parte de los motivos.

Por su parte, Caggiani había declarado en rueda de prensa que la seguridad venía de "cinco años donde hubo una falta de personal muy importante y poco control de las autoridades".

"En la medida que se empiezan a hacer algunas movidas adentro de la cárcel, tiene también una consecuencia en este plano", aseguró días atrás.

Martinelli, sin embargo, acusó a los dirigentes oficialistas de incurrir en una "mezquindad política". Y recordó que cuando en 2024 atacaron la sede del INR (estando Luis Mendoza como director), la entonces oposición –hoy gobierno– no se solidarizó con el jerarca.

"Nadie dijo que ese ataque era 'una reacción al encarcelamiento de líderes criminales' ni que demostraba que 'las cárceles estaban controladas por las bandas'. Nada de eso. Al revés: salieron a criticar la gestión", afirmó y destacó que hoy el ministro Negro recurrió a esas explicaciones.

El exministro de Lacalle Pou señaló que en 2024 se trasladó a la cárcel de máxima seguridad a los hermanos Fernández Albín, líderes de un clan familiar que lleva el mismo nombre y que vende drogas en el área metropolitana, además de tener vínculos con la organización de Sebastián Marset.

Martinelli también recordó que durante su gestión se detuvo a la hermana del delincuente Luis "Betito" Suárez, Lorena Suárez, conocida como "Loly".

Y dio otros ejemplos para ilustrar la "falta de respeto enorme al trabajo de toda la Policía" por parte del Frente Amplio.

"Con estos datos, sugerir que 'antes no había control en las cárceles' o que 'no se encarcelaba a líderes criminales' es una falta de respeto enorme al trabajo de toda la Policía. Y si la teoría del ministro es que el atentado actual se explica por el encarcelamiento de líderes criminales… entonces, con la misma lógica, el atentado de 2024 también debería explicarse así", escribió Martinelli.

