Trabajadores de la educación privada realizarán un paro este miércoles en todo el país

El Sindicato de trabajadores de la Enseñanza Privada del Uruguay (Sintep) realizará este miércoles un paro de 24 horas en todo el país en el marco de la negociación por Consejos de Salarios.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Además, se realizará una asamblea a las 9:00 en el Platense Patin Club de Montevideo.

"Miles de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza privada mañana paralizan las actividades durante 24 horas. Por crecimiento de salario real. Por correctivos semestrales para no perder poder de compra. Por el pago de la antigüedad de la enseñanza no formal. Por mejora y ampliación de licencia por estudio y para el cuidado de la salud", reivindicó el sindicato en un comunicado.

El sector educativo atraviesa semanas especialmente conflictivas a raíz de distintas situaciones. En primaria, las maestras de Montevideo realizaron tres días de paro por el ataque contra docentes, padres y alumnos en la escuela Nº 123 de Jardines del Hipódromo. Por su parte, los docentes nucleados en Ades y Fenapes también han realizado paros en octubre y noviembre en el marco de la discusión presupuestal que se encuentra en sus días finales en la Cámara de Senadores.

dsaddd