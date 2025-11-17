Presupuesto en el Senado: Frente Amplio reasignará recursos para fortalecer a la Fiscalía y la educación

Los senadores del Frente Amplio que integran la comisión de Hacienda con Presupuesto se reunió durante el fin de semana con representantes del equipo económico y del Poder Ejecutivo para afinar detalles de algunas reasignaciones que los legisladores pretenden hacer en el marco de la discusión presupuestal.

Si bien faltan definir algunos detalles, el oficialismo acordó reasignar unos $ 300 millones, según dijeron distintos legisladores a El Observador. En Diputados las reasignaciones habían sido por unos $ 500 millones.

El objetivo de los senadores es fortalecer tanto la Fiscalía como la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad de la República (Udelar) y la Universidad Tecnológica (UTEC).

Dentro de Fiscalía la idea es reforzar la Unidad de Víctimas, según adelantó en rueda de prensa el coordinador de la bancada oficialista, Daniel Caggiani.

Respecto a la educación los focos van a estar en la educación Secundaria –particularmente media básica–. “La idea es apostar a ampliar la oferta educativa y la extensión del tiempo educativo”, dijo Caggiani.

Los legisladores ya sabían de antemano que el margen para realizar reasignaciones era muy estrecho por la situación fiscal del país y porque tienen que respetar el acuerdo alcanzado en Diputados que permitió aprobar el proyecto de Presupuesto en una cámara donde el Frente Amplio no tiene mayoría.

Cronograma

El otro asunto que también definió la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto es que la fecha límite para aprobar el proyecto de Presupuesto en la Cámara de Senadores es el 28 de noviembre. En el cronograma inicial estaba previsto que finalizaran el lunes 1° de diciembre pero a pedido del Poder Ejecutivo intentarán finalizar unos días antes.

Esto se debe a que el proyecto luego tiene que volver a la Cámara de Diputados, en su función de tercera cámara, y luego el Poder Ejecutivo necesita tiempo para poder implementar todo lo referido a los cambios impositivos para que empiecen a regir el 1° de enero de 2026.

Otros temas