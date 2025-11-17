Caso Transhotel: dueño de la agencia fue condenado a dos años de libertad a prueba y hará trabajo comunitario

Fachada de Transhotel. Archivo Foto: Leonardo Carreño.

El dueño de la agencia de viajes Transhotel fue condenado, luego de llegar a un acuerdo abreviado con el fiscal Fernando Romano, a dos años de libertad a prueba, confirmaron a El Observador fuentes de Fiscalía.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Según informó El País en primera instancia, el dueño de la agencia fue condenado por los delitos de apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondo.

En el marco del acuerdo abreviado –que supone reconocer la responsabilidad de los hechos por los que es acusado– el empresario deberá presentarse una vez por semana en una seccional policial, fijar domicilio y cumplir con 5 horas por semana de trabajo comunitario durante 10 meses.

La empresa fue clausurada a fines de 2022 tras recibir cerca de 700 denuncias por viajes y paquetes turísticos pagos que no fueron otorgados.

Entre los clientes damnificados –porque pagaron por servicios que nunca recibieron– hay algunos que reclamaban la devolución de US$ 8 mil, US$ 12 mil y hasta US$ 34 mil.