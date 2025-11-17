Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
cielo claro
Martes:
Mín  16°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Nacional / JUSTICIA

Caso Transhotel: dueño de la agencia fue condenado a dos años de libertad a prueba y hará trabajo comunitario

También deberá fijar domicilio y presentarse en una seccional policial una vez por semana; el caso fue llevado por el fiscal Fernando Romano

17 de noviembre 2025 - 18:01hs
Fachada de Transhotel. Archivo

Fachada de Transhotel. Archivo

Foto: Leonardo Carreño.

El dueño de la agencia de viajes Transhotel fue condenado, luego de llegar a un acuerdo abreviado con el fiscal Fernando Romano, a dos años de libertad a prueba, confirmaron a El Observador fuentes de Fiscalía.

Según informó El País en primera instancia, el dueño de la agencia fue condenado por los delitos de apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondo.

En el marco del acuerdo abreviado –que supone reconocer la responsabilidad de los hechos por los que es acusado– el empresario deberá presentarse una vez por semana en una seccional policial, fijar domicilio y cumplir con 5 horas por semana de trabajo comunitario durante 10 meses.

Más noticias
Archivo. Daniel Caggiani
PARLAMENTO

Presupuesto en el Senado: Frente Amplio reasignará recursos para fortalecer a la Fiscalía y la educación

La nota que dejaron los delincuentes que atentaron contra el INR
ATAQUE

Ministro apuntó a encarcelamiento de líderes de bandas y dominio policial en cárceles como motivos del atentado al INR

La empresa fue clausurada a fines de 2022 tras recibir cerca de 700 denuncias por viajes y paquetes turísticos pagos que no fueron otorgados.

Entre los clientes damnificados –porque pagaron por servicios que nunca recibieron– hay algunos que reclamaban la devolución de US$ 8 mil, US$ 12 mil y hasta US$ 34 mil.

Temas:

Caso Transhotel Fernando Romano

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández de Peñarol festeja su gol ante Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya
LIGA AUF URUGUAYA

Liverpool 1-2 Peñarol lo dio vuelta en el alargue, ganó la semifinal y jugará dos clásicos ante Nacional por la Liga AUF Uruguaya

Antonio Romano, director de Políticas Educativas de ANEP.
ENTREVISTA

Antonio Romano, director de Políticas Educativas de la ANEP: "Hay que eliminar los exámenes de la educación obligatoria"

Carnaval: la temporada 2026, como es habitual, arranca temprano, durante la primavera del año anterior.
PRIMER FALLO

Prueba de admisión del carnaval en el Teatro de Verano: 18 clasificados y dos murgas famosas eliminadas

Sorpresa por el avión que pasó a escasos metros de la ruta para aterrizar en el aeropuerto de Carrasco: el por qué de la maniobra
VIDEO

Sorpresa por el avión que pasó a escasos metros de la ruta para aterrizar en el aeropuerto de Carrasco: el por qué de la maniobra

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos