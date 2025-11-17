Funcionarios de la salud pública paran el martes en reclamo por mayor presupuesto y se movilizan en el Centro

La Federación de los Funcionarios de la Salud Pública (FFSP) realizará este martes un paro de 24 horas en reclamo de mayor presupuesto, en días donde la Cámara de Senadores ultima detalles de las reasignaciones de cada área antes de su votación.

El paro, que será a nivel nacional, tendrá una movilización que comenzará a las 10:00 con una concentración en la Intendencia de Montevideo . Luego se trasladará hasta Torre Ejecutiva, pasando por el Ministerio de Economía. Se realizará por las calles 18 de Julio y Colonia.

Entre las reivindicaciones hablan de incremento salarial, aumento de personal, la jubilación a los 55 años, y la "recuperación (del hospital) del Banco de Seguros del Estado" y la reducción de los servicios tercerizados.

La discusión del Presupuesto ingresó en sus últimos días de discusión. Según dijo el senador frenteamplista Daniel Caggiani en rueda de prensa, se espera que el martes 25 de noviembre el proyecto de ley ingrese al plenario para su votación.

¿Qué áreas recibirán más recursos de los establecidos hasta el momento? El senador adelantó que la Fiscalía General de la Nación, la Universidad de la República y la educación secundaria serán algunos de los sectores beneficiados.

En caso de ser aprobado el proyecto de ley -el Frente Amplio cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta- pasará a votarse nuevamente en Diputados, que no podrá establecer modificaciones.