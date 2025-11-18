Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 19 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico del clima para este miércoles 19 de noviembre

18 de noviembre 2025 - 20:00hs
Montevideo, Uruguay, 13.11.2025.&nbsp;Sociedad.Atardecer, puesta de sol. Aire libre, clima, estado del tiempo. Sol, aire, mar.&nbsp;

Montevideo, Uruguay, 13.11.2025. Sociedad.Atardecer, puesta de sol. Aire libre, clima, estado del tiempo. Sol, aire, mar. 

Foto: Gastón Britos / FocoUy

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé un miércoles 19 de noviembre con condiciones mayormente claras y algo nubosas en todo el país, aunque con algunos períodos de nubosidad. A continuación, se detallan las previsiones para las principales regiones del país:

Área Metropolitana

  • Temperaturas: mín. 12°C, máx. 23°C
  • Mañana: El día arrancará con cielos mayormente claros, con algunas nubes dispersas. Habrá vientos del sureste y sur entre 10 y 30 km/h.
  • Tarde/Noche: La tarde se mantendrá similar, con períodos de nubosidad y cielos claros. Los vientos cambiarán a sur y este, con rachas de hasta 40 km/h.

Este

  • Temperaturas: mín. 9°C, máx. 23°C
  • Mañana: Se espera cielo claro y algo nuboso, con algunos bancos de niebla y neblinas dispersas. El viento será variable, predominando del sureste al suroeste, con velocidades entre 10 y 30 km/h.
  • Tarde/Noche: Las condiciones no variarán mucho por la tarde, con cielos parcialmente nubosos. Nuevamente, se prevén neblinas. Los vientos serán moderados, cambiando del suroeste hacia el este.

Oeste

  • Temperaturas: mín. 13°C, máx. 28°C
  • Mañana: El cielo se mantendrá claro con algo de nubosidad. Los vientos soplarán del este, con algunas ráfagas de hasta 30 km/h.
  • Tarde/Noche: En la tarde, las condiciones serán similares, con vientos del sureste y este, que podrían alcanzar los 40 km/h en algunas áreas.

Norte

  • Temperaturas: mín. 13°C, máx. 30°C
  • Mañana: El cielo estará claro y algo nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones. Habrá neblinas y bancos de niebla en algunas zonas. Los vientos serán del este, con algunas ráfagas variables de hasta 10 km/h.
  • Tarde/Noche: En la tarde, las condiciones permanecerán claras y algo nubosas, con algunas neblinas. Los vientos cambiarán de suroeste hacia el este, con ráfagas de 10 a 30 km/h.

En general, se espera un día de temperaturas agradables, aunque las ráfagas de viento y la presencia de neblinas en algunas áreas podrían generar algo de incomodidad, especialmente en las primeras horas del día. Se recomienda precaución al conducir, sobre todo en zonas donde las neblinas sean más densas.

