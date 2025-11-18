Marcelo Bielsa confirmó su último equipo titular del año en la selección uruguaya: sigue buscando extremos y Rodrigo Zalazar rinde una prueba de fuego

Cada equipo que confirma Marcelo Bielsa en la selección uruguaya genera la expectativa de descubrir qué intentará descubrir el entrenador argentino en una nueva presentación de la celeste, en el camino hacia el Mundial 2026. El que confirmó este martes para jugar ante Estados Unidos a la hora 21 en Tampa , está cargado de certezas y de dos interrogantes.

La oncena que eligió para cerrar el año tiene dos pruebas de fuego : en el arco estará Cristopher Fiermarín y en el extremo derecho Rodrigo Zalazar .

Así jugará Uruguay ante Estados Unidos en Tampa: Cristopher Fiermarín; Nahitan Nández, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Matías Viña; Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Giorgian de Arrascaeta; Rodrigo Zalazar, Federico Viñas y Maximilano Araújo .

Esta última formación titular se aproxima al equipo que utilizará en el Mundial en un 70% de su integración .

Estos son los jugadores que se perfilan para la oncena en el torneo de FIFA el próximo año:

Nández en el lateral derecho,

Ronald Araujo como zaguero derecho,

Mathías Olivera como zaguero izquierdo (también puede ocupar ese lugar Josema Giménez),

Viña en el lateral izquierdo (pelea la titularidad con Joaquín Piquerez),

Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Giorgian de Arrascaeta serán la base del mediocampo, donde Federico Valverde (ausente por lesión) tendrá su lugar,

Maximiliano Araújo como extremo por izquierda.

Uruguay Venezuela eliminatorias 2026 fecha 16/Maximiliano Araújo Foto: Leonardo Carreño

El otro futbolista que podrá ser titular en el Mundial si Darwin Núñez no recupera su nivel será Federico Viñas, quien vuelve a tener una oportunidad luego de la fecha FIFA de octubre, en la que se lució con sus asistencias y se llevó una de las mejores notas de los futbolistas uruguayos en los dos partidos disputados en Arabia Saudita ante Uzbekistán y República Dominicana.

Los dos ensayos de Bielsa en el partido Uruguay vs EEUU

Eeste martes en Estados Unidos el foco estará puesto en el arco y en el extremo derecho.

Fiermarín debutó el 10 de octubre en la victoria 1-0 frente a República Dominicana.

Bielsa le vuelve a brindar una oportunidad a Estados Unidos, ante la ausencia de Sergio Rochet por lesión. El golero de Inter de Porto Alegre es el titular indiscutido del proceso del entrenador argentino, pero sus ausencias por lesiones abrieron espacios en el arco de la celeste.

En ese escenario, Santiago Mele se presenta como el suplente natural, pero en la búsqueda del tercer golero para el Mundial 2026 no solo está Franco Israel, ausente en esta fecha FIFA por lesión, sino que Bielsa sumó el nombre de Fiermarín, el golero de City Torque que desde el año pasado juega en Deportes Tolima de Colombia.

El otro jugador que tendrá una prueba es Zalazar como extremo derecho, quien ya jugó unos minutos en esa función.

Para el sistema de Bielsa, los futbolistas que juegan por afuera en ataque son piezas claves.

Lo que está seguro es que por izquierda tiene en Maximiliano Araújo como titular indiscutido, y sigue buscando una segunda opción. Juan Manuel Sanabria ganó puntos para ser la alternativa.

No obstante, por derecha sigue sin encontrar al titular inamovible después que Facundo Pellistri perdió el juego y la profundidad de la época de Diego Alonso y de los primeros partidos de Bielsa en la selección.

Pellistri fue el titular como extremo derecho una y otra vez con Bielsa, incluso cuando su rendimiento fue decreciendo.

En la doble fecha de Eliminatorias de junio jugó los dos partidos como titular, el primero ante Paraguay fue reemplazado a los 77 por Brian Rodríguez, y el segundo ante Venezuela jugó los 90 minutos.

En los dos partidos del clasificatorio mundialista de setiembre, Bielsa también eligió a Pellistri como extremo derecho ante Perú en el Estadio Centenario y cerró los últimos 14 minutos con Zalazar en esa función.

En el último partido de las Eliminatorias, ante Chile, sin Pellistri en el plantel, colocó a Cristian Olivera.

Entonces en octubre y noviembre llegó el tiempo de las pruebas. Utilizó a cuatro futbolistas:

En el primer amistoso de octubre, ante Uzbekistán, utilizó a la promesa del fútbol uruguayo Kevin Amaro. Mantuvo 45 minutos al jugador de Liverpool. El segundo tiempo lo jugó Ignacio Laquintana.

Ante Dominicana utilizó a Laquintana, ese futbolista al que tanto elogió desde que desembarcó en la selección en mayo de 2023, pero que no había tenido oportunidad de lucir de celeste.

En el último partido, el empate 0-0 ante México en Torreón, utilizó a Brian Rodríguez. A Laquintana no lo tuvo en cuenta y Amaro quedó afuera por lesión.

Hoy, ante Estados Unidos, será el turno de Zalazar.

Está claro que el puesto está a prueba y si el futbolista de Braga da la talla podrá dar un paso enorme para ser el extremo derecho en el Mundial.