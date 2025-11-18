La FIFA le dio la razón a River Plate por la deuda de Matías Arezo por su pase a Peñarol y Gremio no puede realizar fichajes hasta que no pague

La Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) le dio la razón a River Plate por la deuda que mantiene Gremio por el pase de Matías Arezo y decidió que no podrá realizar fichajes y no podrá inscribir jugadores durante tres ventanas de transferencias. La medida entra en vigor desde este martes, según informó Globoesporte en Brasil.

Como informó Referí el pasado 11 de noviembre, los darseneros le reclamaron a FIFA una deuda de los gaúchos por 150.000 euros (US$ 174.000).

El hecho es que Gremio recibió 300.000 euros por la cesión de Arezo a Peñarol hasta finales de este año.

Dado que River Plate posee el 50% de los derechos económicos de centrodelantero, reclamó la mitad de dicha cantidad.

Cabe recordar que, como informó Referí, Peñarol pagó 300.000 euros (US$ 354.000) para tener al goleador hasta el final de esta temporada y en el acuerdo se planteó la opción de quedarse con el 60% de la ficha a cambio de US$ 4.500.000. Esa compra no es obligatoria.

La sanción de FIFA a Gremio

FIFA le prohibió a Gremio desde este martes, poder comprar fichas de jugadores durante tres ventanas de transferencias por la deuda.

No obstante, el club gaúcho emitió un comunicado este martes afirmando que la medida no tendrá un efecto práctico, ya que saldarán la cantidad adeudada en los próximos días con River Plate.

Gremio atraviesa problemas de liquidez, ya que su principal patrocinador retrasó sus últimos pagos.