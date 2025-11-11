Dólar
River Plate presentó una queja ante la FIFA para cobrarle a Gremio una deuda por el préstamo a Peñarol de Matías Arezo

El futbolista se prepara para jugar con los aurinegros un partido crucial ante Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya

11 de noviembre 2025 - 14:30hs
&nbsp;Matías Arezo en Peñarol

 Matías Arezo en Peñarol

Foto: @OficialCAP

Peñarol tuvo libre este martes libre tras entrenar el lunes y volverá este miércoles a Los Aromos para preparar el partido ante Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya, en lo que será una definición a encuentro único, ya que el ganador enfrentará a Nacional por las finales del principal certamen del fútbol uruguayo. En tanto, Matías Arezo, titular para Diego Aguirre, es noticia debido a un reclamo de River Plate a la FIFA para que Gremio le abone una deuda.

El monto reclamado por el club uruguayo asciende a 150.000 euros (US$ 174.000).

El hecho es que Gremio recibió 300.000 euros por la cesión de Arezo a Peñarol hasta finales de este año. Dado que posee el 50% de los derechos económicos de centrodelantero, River Plate reclama la mitad de dicha cantidad.

Cabe recordar que, como informó Referí, Peñarol pagó 300.000 euros (US$ 354.000) para tener al goleador hasta el final de esta temporada y en el acuerdo se planteó la opción de quedarse con el 60% de la ficha a cambio de US$ 4.500.000. Esa compra no es obligatoria.

Maximiliano Olivera en Peñarol
PEÑAROL

Maximiliano Olivera habló de Flavio Perchman, dijo que a Maxi Gómez lo debieron haber amonestado y habló de la importancia de su coaching deportivo y de Diego Aguirre para su repunte

Apronten los paraguas: así es el pronóstico meteorológico para la semifinal de la Liga AUF Uruguaya entre Liverpool vs Peñarol
FÚTBOL

Apronten los paraguas: así es el pronóstico meteorológico para la semifinal de la Liga AUF Uruguaya entre Liverpool vs Peñarol

El reclamo de River Plate

El presidente River Plate, Jorge Cibreiro, confirmó a Referí que el reclamo por Matías Arezo ante la FIFA fue presentado a mediados del mes de octubre.

Al intentar cobrar el dinero de parte de Gremio, los darseneros fueron informados de que el club brasileño no dispone de los fondos para saldar la deuda en este momento.

Si la FIFA considera válida la reclamación de River Plate, fijará un plazo para que el club realice el pago.

En caso de incumplimiento, Gremio será multado y se le concederá un nuevo plazo. Si la deuda persiste, las transferencias pueden prohibirse, lo que se conoce como prohibición de transferencias.

En River Plate confían en que podrán cobrar este dinero en cuatro o cinco meses, y ese monto le viene muy bien porque le deben algunos complementos de salarios a algunos jugadores.

