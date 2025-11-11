Condenaron a prisión a la funcionaria del Fondo Social del Sunca responsable del desvío millonario

La Justicia condenó este martes a Stella Rey, la funcionaria del Fondo Social de la Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) responsable del desvío millonario de fondos.

El juez Fernando Islas la condenó a 2 años y 4 meses de prisión por los delitos de apropiación indebida, asociación para delinquir y lavado en calidad de posesión y tenencia, en calidad de autora y régimen de reiteración real.

Además, le decomisaron $ 352.000 que tenía en una caja de ahorro. Será puesto a disposición de la Junta de Drogas.

El juez Islas exhortó a las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) que Rey cumpla la pena de prisión en un centro que no sea la Unidad N°5 (cárcel de mujeres) por motivos de salud de la condenada.

Esta condena se suma a la de los exsindicalistas del Sunca Santiago Bernaola, Bruno Bertolio y Víctor Rivero, que ya fueron condenados y expulsados del sindicato.

Rey era la encargada de pagar los sueldos del Fosvoc y fue identificada como la responsable de realizar 193 transacciones irregulares por un monto de $ 35.627.581 y US$ 17.500. Los beneficiarios eran otros 14 sindicalistas.

La mujer declaró en primera instancia que recibía órdenes por parte de Bertolio y “se limitaba a efectuar las transferencias por los montos que él le indicaba, o una tercera persona que es parte de la investigación que va a continuar en fiscalía”.

Este martes dijo: "Influyeron sobre mí, pero yo cometí el delito. Yo dejé que influyeran sobre mí". Además, dijo que "tiene en claro" que cometió un delito y que "los que habían sido afectados eran los trabajadores y no la empresa para la que yo trabajaba".

La maniobra fue descubierta cuando Rey se tomó licencia y la trabajadora que la sustituyó descubrió “movimientos llamativos en las cuentas bancarias de la institución”.

De la investigación surgió también, como ya informó El Observador, que Rey recibía una recompensa por cada transacción que hacía.