Detuvieron a hinchas de Nacional y a un funcionario de CAFO por incidentes con bengala náutica en el clásico

La bengala que tiró la hinchada de Nacional en el clásico por la final del Torneo Intermedio Captura de video

La Policía detuvo en las últimas horas a seis personas por los incidentes ocurridos en el clásico del 6 de julio en el Estadio Centenario, en el que resultó herido de gravedad un policía que estaba en la tribuna América.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Según informó el periodista Eduardo Preve y confirmaron desde el Ministerio del Interior a El Observador, entre los detenidos hay varios hinchas de Nacional y un funcionario de Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO), que habría colaborado para ingresar la pirotecnia al escenario deportivo.

Desde CAFO indicaron a El Observador que la Asociación Uruguaya de Fútbol les comunicó la detención de una persona, pero al momento no saben de quién se trata. "Hoy fue un día normal, fuimos a trabajar como todos los días y estamos intentando descartar. Estamos medio desorientados", dijo Gonzalo Trabal, presidente de CAFO.

Esa tarde, a segundos de haber iniciado la final del Torneo Intermedio, desde la tribuna Colombes salió despedida una bengala náutica que impactó en el cuerpo de un efectivo que estaba en la tribuna América.

Un hincha de Nacional se encuentra en prisión a raíz del lanzamiento de la bengala, pero su defensa y su familia aseguran que es inocente.