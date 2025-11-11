Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
muy nuboso
Miércoles:
Mín  18°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Nacional / CLÁSICO

Detuvieron a hinchas de Nacional y a un funcionario de CAFO por incidentes con bengala náutica en el clásico

El incidente ocurrió el 6 de julio en el Estadio Centenario, durante la disputa de la final del torneo Intermedio

11 de noviembre 2025 - 16:37hs
La bengala que tiró la hinchada de Nacional en el clásico por la final del Torneo Intermedio

La bengala que tiró la hinchada de Nacional en el clásico por la final del Torneo Intermedio

Captura de video

La Policía detuvo en las últimas horas a seis personas por los incidentes ocurridos en el clásico del 6 de julio en el Estadio Centenario, en el que resultó herido de gravedad un policía que estaba en la tribuna América.

Según informó el periodista Eduardo Preve y confirmaron desde el Ministerio del Interior a El Observador, entre los detenidos hay varios hinchas de Nacional y un funcionario de Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO), que habría colaborado para ingresar la pirotecnia al escenario deportivo.

Desde CAFO indicaron a El Observador que la Asociación Uruguaya de Fútbol les comunicó la detención de una persona, pero al momento no saben de quién se trata. "Hoy fue un día normal, fuimos a trabajar como todos los días y estamos intentando descartar. Estamos medio desorientados", dijo Gonzalo Trabal, presidente de CAFO.

Más noticias
Padre del hincha de Nacional imputado, lo defiende
NACIONAL

Padre del hincha de Nacional que fue imputado por la bengala aseguró que "se está cometiendo una injusticia" contra su hijo

La hinchada de Nacional en el clásico de la final del Campeonato Intermedio
HINCHADAS

Investigación por bengala náutica en el clásico estableció que la barra brava de Nacional está financiada desde el exterior

Esa tarde, a segundos de haber iniciado la final del Torneo Intermedio, desde la tribuna Colombes salió despedida una bengala náutica que impactó en el cuerpo de un efectivo que estaba en la tribuna América.

Un hincha de Nacional se encuentra en prisión a raíz del lanzamiento de la bengala, pero su defensa y su familia aseguran que es inocente.

Temas:

clásico Nacional Estadio Centenario bengala náutica

Seguí leyendo

Las más leídas

Fondo Social del Sunca: fiscalía llegó a un acuerdo con la trabajadora que realizó 193 desvíos irregulares y será condenada
INDAGATORIA PENAL

Fondo Social del Sunca: fiscalía llegó a un acuerdo con la trabajadora que realizó 193 desvíos irregulares y será condenada

Feriado no laborable del 12 de noviembre en Uruguay: qué se celebra y quiénes no trabajan este miércoles
SUPERGÁS

Feriado no laborable del 12 de noviembre en Uruguay: qué se celebra y quiénes no trabajan este miércoles

El Dique Mauá. Archivo
PATRIMONIO

El Dique Mauá abrirá al público en diciembre: los planes de la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Industria

Laura Rivero, presidenta del sindicato de domésticas 
LAURA RIVERO / SINDICATO DE TRABAJADORAS DOMÉSTICAS

"Es difícil decirle que no a un trabajo, aunque te paguen miserias, si tenés que darle de comer a tus hijos"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos