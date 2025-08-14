Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
10°C
muy nuboso
Viernes:
Mín 
Máx  10°

Siguenos en:

/ Nacional / NACIONAL

Padre del hincha de Nacional que fue imputado por la bengala aseguró que "se está cometiendo una injusticia" contra su hijo

El hincha tricolor fue imputado por un delito de "homicidio en grado de tentativa a título de dolo eventual"

14 de agosto 2025 - 15:46hs
Padre del hincha de Nacional imputado, lo defiende

Padre del hincha de Nacional imputado, lo defiende

Foto: Leonardo Carreño

El padre del hincha de Nacional, que en los últimos días fue imputado por la Justicia como el responsable de lanzar la bengala contra el policía en el clásico de julio, dijo que se está cometiendo una "injusticia" contra su hijo, ya que cuando cayó la bengala, este estaba "en otro lugar".

"A mi manera de ver se está cometiendo una injusticia, porque hay pruebas en todas las redes sociales de que en el momento de que se tira la bengala, mi hijo estaba en otro lugar", aseguró el padre en conversación con Telemundo (Canal 12).

"A él se lo manda a prisión preventiva por una campera que él tiene puesta en el minuto 80, pero en el momento en que la bengala se tira, él está en el tejido con una bengala de mano, que obviamente no está bien, pero si estamos buscando a la persona que la tiró, no es él", añadió.

Más noticias
Nuevo ángulo del asesinato de los hinchas de Nacional
VIDEO

Homicidio de dos hinchas de Nacional en Toledo: qué se sabe hasta el momento

policia detuvo al cuarto involucrado tras la muerte de dos hinchas de nacional en toledo
VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

Policía detuvo al cuarto involucrado tras la muerte de dos hinchas de Nacional en Toledo

Según entiende, si se le hizo un "seguimiento" por toda la cancha y se lo reconoce por el anillo y el reloj, la cuestión es "tan fácil" como empleando "toda la tecnología que tienen", apuntar a donde está él y ver que "en el momento que sale la otra bengala", este está junto a su hermano en el tejido con una bengala común y con "un canguro rojo" y el "mismo" anillo y reloj que le reconocieron antes.

El hincha de Nacional fue imputado por un delito de "homicidio en grado de tentativa a título de dolo eventual", por el que estará en prisión preventiva hasta el 1º de octubre.

Días atrás, su abogado aseguró que se opuso a la formalización de su cliente, ya que este asegura que "estaba en otro lugar" cuando lanzaron la bengala.

"Ayer agregamos pruebas que, a nuestro entender, una vez que sean diligenciadas van a apoyar nuestra teoría del caso: mi cliente no fue el autor de lanzar la bengala", afirmó el abogado.

Casas marcó que el hincha "estaba con su hermano", quien prestó declaración a las autoridades, y aunque reconoció que el hombre "se cambió de ropa en varias instancias" como "una forma de ocultarse dentro de la tribuna", esto "no tiene absolutamente nada que ver" con que "haya sido el autor de lanzar la bengala".

Temas:

Nacional padre imputado

Seguí leyendo

Las más leídas

Micrófono de Subrayado
TELEVISIÓN

El debut de una exfigura de Canal 5 en Subrayado y el elogio a la conductora del informativo: "El gusto especial de poder trabajar contigo"

Luis Delfino Vivo, el exjuez y abogado que fue encontrado en un auto prendido fuego en la zona de Flor de Maroñas
INVESTIGACIÓN

Quién era Luis Delfino, el abogado y exjuez que apareció calcinado en su auto y con un disparo en la cabeza

Lenny Kravitz en su show en Montevideo
CONCIERTO

Intendencia de Montevideo multará por $640 mil a la ticketera del concierto de Lenny Kravitz por declarar tarde la venta de entradas

Peñarol celebró el título del Campeonato Uruguayo
PEÑAROL

El futbolista que hoy se despidió del plantel de Peñarol entre lágrimas y el respeto de sus compañeros

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos