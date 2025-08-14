Padre del hincha de Nacional que fue imputado por la bengala aseguró que "se está cometiendo una injusticia" contra su hijo

El padre del hincha de Nacional , que en los últimos días fue imputado por la Justicia como el responsable de lanzar la bengala contra el policía en el clásico de julio, dijo que se está cometiendo una "injusticia" contra su hijo, ya que cuando cayó la bengala, este estaba "en otro lugar" .

"A mi manera de ver se está cometiendo una injusticia , porque hay pruebas en todas las redes sociales de que en el momento de que se tira la bengala, mi hijo estaba en otro lugar ", aseguró el padre en conversación con Telemundo (Canal 12).

"A él se lo manda a prisión preventiva por una campera que él tiene puesta en el minuto 80, pero en el momento en que la bengala se tira, él está en el tejido con una bengala de mano, que obviamente no está bien, pero si estamos buscando a la persona que la tiró, no es él ", añadió.

VIOLENCIA EN EL FÚTBOL Policía detuvo al cuarto involucrado tras la muerte de dos hinchas de Nacional en Toledo

VIDEO Homicidio de dos hinchas de Nacional en Toledo: qué se sabe hasta el momento

Según entiende, si se le hizo un "seguimiento" por toda la cancha y se lo reconoce por el anillo y el reloj, la cuestión es "tan fácil" como empleando "toda la tecnología que tienen" , apuntar a donde está él y ver que " en el momento que sale la otra bengala" , este está junto a su hermano en el tejido con una bengala común y con "un canguro rojo" y el "mismo" anillo y reloj que le reconocieron antes.

El hincha de Nacional fue imputado por un delito de "homicidio en grado de tentativa a título de dolo eventual", por el que estará en prisión preventiva hasta el 1º de octubre.

Días atrás, su abogado aseguró que se opuso a la formalización de su cliente, ya que este asegura que "estaba en otro lugar" cuando lanzaron la bengala.

"Ayer agregamos pruebas que, a nuestro entender, una vez que sean diligenciadas van a apoyar nuestra teoría del caso: mi cliente no fue el autor de lanzar la bengala", afirmó el abogado.

Casas marcó que el hincha "estaba con su hermano", quien prestó declaración a las autoridades, y aunque reconoció que el hombre "se cambió de ropa en varias instancias" como "una forma de ocultarse dentro de la tribuna", esto "no tiene absolutamente nada que ver" con que "haya sido el autor de lanzar la bengala".